Vicealcaldesa SDE se desliga de escándalo de 22 mil pesos de viáticos para regidores

Santo Domingo.- La vicealcaldesa del municipio de Santo Domingo Este, Ángela Henríquez Peña, se desligó del escándalo producido a raíz de que los regidores de la referida demarcación se autodesignaran por concepto de viáticos un monto de 22 mil pesos; en ese sentido expresó que como administración no fueron consultados.

"Nos asalta la sorpresa la noticia a partir del día de ayer de que se produjo esa resolución en la Sala Capitular, nosotros, realmente, puedo decir de manera personal no estamos de acuerdo porque la Ley, lo que es la Constitución, la Carta Magna de nuestro país establece claramente en el artículo 140 que ninguna institución perteneciente al tren gubernamental puede legislar en favor propio y más cuando se trata de incremento de sueldo o de asumir más prevenda", expresó durante el Programa Despierta con CDN.

Henríquez negó la existencia de una des conexión entre las acciones del Consejo de Regidores y la administración de la Alcaldía al tiempo que aseguró que entiende que cada decisión debería de ser contemplada incluso por la población de la municipalidad.

“No se nos consultó para hacerlo, no es que haya una desconexión, se está trabajando mancomunadamente pero como tal el Consejo de Regidores es un cuerpo que es parte del ayuntamiento y ellos tienen la facultad de emitir resoluciones y ordenanzas, pero entendemos que cada decisión que se vaya a tomar por parte del Consejo y nosotros como administración debe consultarse a munícipes, y ver las condiciones reales de presupuesto que ahora están bastante escasos”, expresó.

En ese orden la periodista Katherine Hernández citó unas declaraciones emitidas por el presidente del Consejo de Regidores, Franklin Marte, “ Los regidores del municipio quienes sesionan solamente una vez cada 30 días y pasaron todo el mes de enero sin reunirse , consideraron insuficientes los fondos del Estado que reciben por hacer su trabajo y se incrementaorn 22 mil pesos a los 220 mil más 25 mil de combustible que reciben”.

Filtración de un audio en el Palacio Nacional

Al ser cuestionada respecto a la filtración de un audio donde se escucha a varios dirigentes del PRM realizar pedimentos al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, está negó de igual forma emitir declaraciones por no conocer a ciencia cierta la veracidad del suceso.

"A mí me caracteriza no ser muy dada lo que es la especulación, realmente no puedo, no tengo en mis manos la certeza, primero de si se produjo eso, de que esos audios son fidedignos; no sabemos a ciencia cierta si se produjo o no, y si se produjo, yo no estuve en esos medios", aseguró.

Henríquez expresó que tienen la voluntad de trabajar siempre tomando en cuenta que son un “todo” tanto el consejo de regidores como ellos para lograr objetivos en la municipalidad.