Santo Domingo, RD.- Desde que se conoció la noticia, la noche de este lunes, de que la esposa del expresidente Hipólito Mejía, doña Rosa Gómez de Mejía, sufrió un infarto, usuarios en redes sociales comenzaron a expresar su solidaridad con su familiares, amigos y allegados.

La acción se tornó mas intensa una vez fue confirmado el fallecimiento.

Políticos, empresarios, comunicadores, juristas, figuras del arte y espectáculo son algunos de los sectores de la sociedad dominicana que más destacan entre los mensajes con los que expresan pesar por el deceso y desean consuelo a los familiares.

Los internautas convirtieron el nombre de la ex primera dama en tendencia número uno en Twitter.

Mensajes tras fallecimiento de Doña Rosa

Luis Abinader, presidente de la República: "Profunda tristeza me ha causado el fallecimiento de nuestra querida doña Rosa Gómez de Mejía. Que el Todopoderoso la tenga en su gloria. Mi más sentido pésame para mi amigo Hipólito Mejía y a sus hijos Ramón, Felipe, Carolina y Lissa. Paz a su alma, doña Rosa".

Raquel Peña, vicepresidenta de la República: "Profundamente conmovida por el fallecimiento de mi querida Rosa Gómez de Mejía, ex primera dama de la República Dominicana, esposa, madre y ciudadana ejemplar. Una mujer de gran entereza, siempre preocupada por el bienestar de su gente.

Todo mi cariño en estos momentos para el expresidente Hipólito Mejía y sus hijos Ramón Hipólito, Felipe, Carolina y Lissa, demás familiares y allegados. Doña Rosa seguirá viviendo en nuestros corazones y, sobre todo, en el recuerdo de tantos momentos vividos y compartidos. Paz a su alma.

Raquel Arbaje, primera dama de la República: "Doña Rosa deja un vacío no solo en su familia, de la cual fue pilar, sino en todos quienes la tratamos. Me uno al dolor de don Hipólito y de toda la familia Mejía Gómez, de la cual me siento parte. Mi abrazo sincero. Que su tránsito al encuentro con el Altísimo esté lleno de luz".

Funcionarios públicos

José Paliza, ministro Administrativo de la Presidencia: "Una gran dama, de exquisito trato. En su familia, la mejor de sus obras. Doña Rosa permanecerá con nosotros, su humildad vivirá para siempre. Paz".

Faride Raful, senadora del Distrito Nacional: "La gente buena debe ser eterna. Doña Rosa nos deja su dulzura, su templanza, su alegría y también su alto sentido de solidaridad. Duele verla partir tan de repente, tan espléndida. Se va una Madre. Mi abrazo a Hipólito Mejía, Carolina Mejía y toda la familia".

Luis Miguel De Camps García, ministro de Trabajo: "Junto a mi familia me uno al dolor que embarga a nuestro amigo Hipólito Mejía y a sus hijos Carolina, Lissa, Felipe y Ramón, por el fallecimiento de doña Rosa. Que Dios les otorgue fortaleza y serenidad en este difícil momento y que su fe y obras le valgan el descanso eterno".

Neney Cabrera, Ministro encargado de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia: " Mis más sentidas condolencias al compañero ex presidente Hipólito Mejía y toda su familia por fallecimiento de su señora esposa, Doña Rosa Grullón de Mejía. Toda mi solidaridad para él y su familia. Paz a su alma".

Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología: "Lamentable el fallecimiento de Doña Rosa Gómez de Mejía, Ex-Primera Dama de la República, quien mantuvo una conducta en consonancia con una vida frugal, afable y altruista. A Hipólito Mejía, Carolina Mejía y toda su familia nuestro más sentido pésame".

Más funcionarios

Víctor Atallah, cónsul honorario de Palestina en RD: "Sin palabras. Gloria eterna a su alma. Las gracias a Dios por haberme dado la gran gracia de conocerla, de sentir sus sonrisas genuinas y sinceras y su gran humanidad. Un gran abrazo a toda la familia, que la siento mía Descanse en paz mi muy querida Doña Rosa".

Adolfo Pérez De León, director general del Programa de Medicamento Esenciales, Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal): "Noche triste para todos los dominicanos, por la partida de una gran dama, doña Rosa de Mejía, servidora pública, esposa, madre y abuela entrañable. Quienes tuvimos la dicha de conocerla sabemos de su valor y lo mucho que será extrañada. Condolencias a Hipólito Mejía y Carolina Mejía".

Andrés van der Horst, gerente general de la Fiduciaria Reservas de la República Dominicana: "Me embarga el dolor por irreparable pérdida de doña Rosa . Esposa de mi querido presidente Hipólito Mejía, madre de mis amigos Ramón Hipólito y Carolina, abuela de mi querido Juan Garrigo. El país está triste. El país llora una dama elegante, decente y de gran corazón".

Lideres políticos de otros partidos

Leonel Fernández, expresidente de la República: "Mis sentidas condolencias al expresidente Hipólito Mejía, Carolina Mejía, Ramón, Lissa, Felipe y a toda su apreciada familia, por el lamentable fallecimiento de doña Rosa Gómez de Mejía, respetada ex primera dama de la República, siempre digna, afable y cordial. Que en paz descanse".

Margarita Cedeño, e vicepresidenta de la República: "Siento en lo más profundo de mi corazón la partida de doña Rosa Gómez de Mejía, mujer de valores, de integridad y de temple. Siempre nos tratamos con cariño y distinción".

Omar Fernández, diputado Distrito Nacional: "Tan sorpresiva como triste ha de ser la partida física de Doña Rosa Gómez. Me fundo en un abrazo con la familia Mejía Gómez ante el dolor irreparable que representa el adiós a una dama como ella. ¡Paz a su alma!".

Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana: "Que gran peña el fallecimiento de Doña Rosa. Dios la tenga en Su gloria. Mis oraciones con Don Hipólito, Carolina y Juan Garrigo, y los familiares que no tengo el placer de conocer. Dios les de paz y consuelo en estos momentos de dolor".

Abel Martínez, alcalde de Santiago: "Expreso mis más sentidas condolencias al expresidente Hipólito Mejía por el lamentable fallecimiento de su esposa, doña Rosa Gómez de Mejía. Una dama distinguida y admirada. Paz a su alma; mi abrazo solidario para Carolina Mejía y sus hermanos, extensivo a toda la familia".

Partido de la Liberación Dominicana: "Desde el Partido de la Liberación Dominicana nos unimos a la pena que embarga a la familia Mejía Gómez y enviamos nuestras sinceras condolencias. Que doña Rosa descanse en paz y su legado los acompañe siempre".

Otras figuras políticas Roberto Salcedo, ex alcalde del Distrito Nacional:" Lamento profundamente al igual que mi familia, el fallecimiento de Doña Rosa Gómez de Mejía. Mis más sentidas condolencias al presidente Hipólito Mejía, a la alcaldesa Carolina Mejía y su apreciada familia. Dios le de fortaleza en este difícil momento. Paz a sus restos".

Vinicio Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista: "Nuestro pésame y solidaridad con Hipólito Mejía, Carolina Mejía y toda su familia en estos momentos tan tristes y difíciles por fallecimiento de Doña Rosa . EPD".

Juristas

Nassef Perdomo, jurista: " Qué lamentable la pérdida de doña Rosa . Cercana, afable, sencilla. Deseo consuelo para su familia en este momento tan duro". Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia: "El país llora la muerte de doña Rosa , esposa del presidente Hipólito Mejía. ¡Paz a su alma!".

Comunicadores

Miralba Ruiz, comunicadora: "Sorpresiva partida física de Doña Rosa Gómez de Mejía. Un infarto la sorprendió mientras estaba en “Museo Trampolín” en una actividad del voluntariado. En la foto, compartía con su esposo, el expresidente Hipólito Mejía y Elizabeth Mena, presidente de Adoexpo".

Roberto Ángel Salcedo, productor de cine y comunicador: "Lamento profundamente el fallecimiento de Doña Rosa Gómez de Mejía, ex primera dama de la República. Mi solidaridad para con don Hipólito Mejía, Carolina, Juan Garrigo , demás familiares, amigos y relacionados. Paz a su alma".

Néstor Estévez, comunicador: "El don de gente que caracterizó a Doña Rosa hace que su partida a otro plano nos toque de manera general. En medio de la tristeza, comparto mi abrazo de paz y equilibrio para sus familiares y más cercanos allegados".

Santiago Matías, influencer en redes sociales: "Lamentando el fallecimiento de Doña Rosa Gómez de Mejía. Mi solidaridad con toda la familia. En Paz Descanse".

Pamela Sued, comunicadora: " Profundamente apenada con la noticia del fallecimiento de Doña Rosa . Mi cariño y solidaridad para con Don Hipólito, sus hijos, nietos y toda la familia. Paz a su alma".