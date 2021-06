Un paso más hacia una posible solución para la diabetes

En concreto, este método, probado "in vitro" y en ratones, permite obtener células beta pancreáticas aptas para autotransplante a partir de células humanas pluripotentes inducidas (iPS), capaces de dividirse de forma indefinida y convertirse luego en cualquier tipo de célula; estas derivan artificialmente de células adultas.

Además, se descubrió una combinación de 10 sustancias químicas que no solo retienen a los progenitores en racimos tridimensionales, sino que mejoran su potencialidad hacia células beta.

Los protocolos diseñados tienen una eficiencia baja (entre un 10 y un 40%); las células beta obtenidas son muy heterogéneos y contienen un alto porcentaje de células secundarias no deseadas que no sólo afectan a la maduración y funcionalidad de los cultivos resultantes, sino que suponen un riesgo de formación de teratomas.

Al implementar estos descubrimientos, los científicos lograron "una alta eficiencia sin precedentes", entre un 60 y 80%, en la generación de células beta en múltiples líneas de células pluripotentes. "Esto sugiere -señala a Efe Izpisúa- que el método puede ser compatible con células de diferentes orígenes y 'background' genéticos".

Las pruebas "in vitro" e "in vivo" demostraron que estas células beta son fisiológicamente funcionales, detectando la glucosa y revirtiendo la hiperglucemia en el caso del modelo de ratón diabético tipo 1. Además, estas células beta no formaron teratomas tras un trasplante a largo plazo.

"Este trabajo nos acerca un paso más a una posible solución para la diabetes. Nuestra esperanza es que, una vez que se completen los estudios de inmunogeneicidad y seguridad, podamos comenzar a trasladar nuestros resultados a la clínica humana", concluye Izpisúa.