Suenan las sirenas por aviso de cohetes en toda la parte central de Israel

Israel.- Las sirenas de alarma que avisan de la llegada de cohetes han sonado la madrugada de este jueves en todo el Distrito Central de Israel, que incluye las ciudades de Tel Aviv, Bnei Brak, Petaj Tikva, Herzliya, Jolón, Ra'anana y Hod HaSharon, informan medios locales.

Los proyectiles proceden de la Franja de Gaza, según el portal Belaaz, especializado en noticias sobre el país hebreo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) aseguran que todos los ciudadanos israelíes buscan refugio, mientras que los integrantes de los movimientos de Hamás, a los que denomina "terroristas", disparan más cohetes contra la nación hebrea.

Según la cuenta oficial de Twitter del Estado de Israel, dirigida por el ministerio de Asuntos Exteriores, millones de ciudadanos han tenido que trasladarse a refugios antiaéreos para protegerse de los cohetes.

El hecho de que las sirenas hayan saltado en ciudades norteñas, como Nazaret, parece indicar que Hamás ha ampliado de forma significativa el rango de sus ataques con cohetes, apunta The Times of Israel. No obstante, el medio aclara que el sonido de las alarmas no significa necesariamente que los proyectiles hayan llegado tan lejos.

Asimismo, detalla que la metralla de un cohete ha dañado una casa en la ciudad central de Rishon LeZion, donde no se han registrado heridos. Varios cohetes han sido interceptados por el sistema móvil de defensa aérea Cúpula de Hierro en dicha localidad.

Fuente: RT