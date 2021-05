Reportan un tiroteo en un centro comercial de Miami-Dade

Estados Unidos.- Las autoridades de Florida han respondido la tarde de este sábado a los avisos de disparos en el centro comercial Aventura Mall, ubicado en el condado de Miami-Dade, informan medios locales.

La policía y los bomberos acudieron al lugar de los hechos. Mientras, videos publicados en las redes sociales muestran a numerosas personas saliendo a toda prisa del establecimiento.

Además, reportaron que varias personas se habían quedado encerradas en las tiendas del centro comercial.

La Policía local no ha confirmado estas informaciones ni facilitado más detalles sobre el incidente, ya que sigue investigando. Hasta el momento se desconoce si alguien resultó herido.

Shooting at Aventura Mall Miami just mins ago... total hysteria getting out the mall... I heard 8 shots right outside of Norstrom’s sounded as close as the LV Store... the line was too long to even shop so I walked by and 10 mins later shots rang out... pic.twitter.com/KLfGcutJtG

— The Magic Man 🎩 (@AntonioTarver) May 8, 2021