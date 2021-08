Putin dice no quieren soldados de Afganistán bajo el disfraz de refugiados

Putin recordó que algunos países de Asia central son estados aliados de Rusia sin restricciones en cuestión de visados.

Rusia.- El presidente ruso, Vladímir Putin, ha señalado este domingo que la situación en Afganistán tiene una relación directa con la seguridad de Rusia.

"No queremos que aparezcan milicianos aquí bajo el disfraz de los refugiados de Afganistán", aseveró Putin.

En este sentido, el mandatario ruso criticó la táctica de evacuación de ciudadanos afganos que baraja aplicar Occidente, consistente en alojar a los refugiados en los países de Asia central hasta que reciban visados a EE.UU. y Europa.

"Estos horrores que ahora sufren en Afganistán, no hace tanto que estaban aquí y no queremos su regreso, no necesitamos a esos elementos", dijo.

Putin recordó que algunos países de Asia central son estados aliados de Rusia sin restricciones en cuestión de visados.

"Nuestros socios occidentales plantean insistentemente la cuestión de alojar a los refugiados en Asia central hasta que reciban visados de EE.UU. o a otros países”, indicó Putin.

El mandatario se preguntó si se trata de una especie de "método humillante" para resolver la crisis.

El pasado domingo, los talibanes tomaron Kabul y dieron por finalizada su ofensiva por todo Afganistán.

Mientras el presidente Ashraf Ghani renunciaba a su cargo y abandonaba el país.

Ante la llegada de los talibanes a Kabul, multitud de personas se apresuraron a abandonar el país y el aeropuerto de la capital se convirtió en escenario de caos y estampidas.

El Ejército de EE.UU. controla actualmente el aeropuerto y dirige sus operaciones de tráfico aéreo.

Hasta ahora, 13 países han accedido a hospedar a los afganos vulnerables, al menos temporalmente, según el secretario de Estado, Antony Blinken.

Fuente: RT