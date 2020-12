Presidente del PLD en Azua acusado de agredir una mujer, arremete contra periodista

Se trata de Yilton Santana

Azua, RD.- El presidente del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio cabecera de Azua, luego ser denunciado por una mujer que asegura haber sido agredida por él, arremetió contra él periodista que hizo pública la información.

Se trata del también abogado Yilton Santana, quien tras la denuncia de agresión física hecha por Ana Cristina Rosario (Franchesca), se ha dedicado a llamar y a enviar audios ofensivos al reportero de CDN en Azua, Marcos Lorenzo.

Detalló Lorenzo, que Yilton Santana se comunicó con él en horarios de la noche, el mismo día que fue publicada la noticia en el mencionado canal, solicitando la réplica, derecho que no se le negó, pero que el individuo nunca apareció en el lugar acordado, iniciando posteriormente una campaña de difamación y agresión verbal, en contra del comunicador.

En tanto que, Ana Cristina Rosario, la mujer que muestra un moretón en su ojo izquierdo propinado supuestamente por Yilton Santana, asegura que el hecho ocurrió porque el presunto agresor se presentó en la casa de un familiar de ella, donde se pretendía llegar a cabo la venta de una vivienda heredada por su abuela, algo que llamó la atención de los presentes, ya que él no estaba invitado.

Según Rosario, cuando Yilton fue cuestionado sobre el motivo de su visita, este empezó a decirle palabras ofensivas tanto a ella como a otra señora, hermana de su madre.

"Hace 20 años que mi abuela tomó un préstamo a una persona, de la cual Yilton era su representante legal. Por motivo de esa deuda le quitó 200 mil pesos de inmuebles y 70 mil en efectivo. Después de ahí mi abuela consiguió un poder donde él ya no podía volver a embargarla, pero ahora ella murió y como él supo que estaban buscando venta a la vivienda que dejó, apareció allá y ofendió a mi tía, le dijo ladrona y cuero, entonces yo le llamé la atención, por eso me agredió física y verbalmente, me dijo palabras que lastiman emocionalmente a cualquier mujer", manifestó Ana Cristina.

"Me agarró, me dio en el ojo, después sacó la pistola, me la sobó, también se la sobó a mi tía, entonces su guardaespalda se metió y le dijo que si estaba loco. Me fui detrás de un carro para que Don Yilton no me mate, pero él salió detrás de mí, por poco me mata... ese hombre estaba loco", destacó.