Exige más control en las importaciones de motocicletas

Santo Domingo, RD.- El presidente del Consejo Nacional del Sector Motoconchista y director ejecutivo de UNAMOTAXIS, Santo Domingo Oeste, Esteban Beltré, denunció este martes que circulan en las calles, sin documentación, más del 70% de las motocicletas.

Beltré dijo que ya es tiempo de que el gobierno, autoridades instituciones cómo, Intrant, Aduanas, Impuesto Internos, Digesett, Procuraduría y Proconsumidor se junten con los grandes concesionarios importadores de motocicletas en el país, para establecer mecanismos de control más efectivos, para la importación y comercialización de las motocicletas en el país.

“Así dejan de circular más del 70% de las motocicletas en las calles, las que no tienen documentos. Por esa razón, los agentes de la Digesett tienen que cumplir con la fiscalización; ahí está la razón de por qué los centros de retención están llenos de motocicletas, sin que sus propietarios puedan ir a retirar las motocicletas, que con muchos esfuerzos y sacrificios duró más de un año para pagarlas y al final no tienen nada, porque las agencias no entregan los documentos correspondientes para poder circular en las calles”, indicó.

Sostuvo que Impuestos Internos debe, igual que a los vehículos de cuatro gomas o más, entregar una placa provisional.

“Queremos que a las motocicletas se les entregue una placa para evitar este dolor de cabeza que está causando, no solo al propietario sino también a la ciudadanía, con las inseguridad que vivimos”, añadió.