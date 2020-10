Otorgan el Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos

El Comité Noruego del Nobel ha concedido el Premio Nobel de la Paz 2020 al Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) por "sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como motor impulsor de los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto".

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU distribuye alimentos entre refugiados y personas desplazadas por conflictos y apoya proyectos de desarrollo.

La suma del Premio Nobel 2020 asciende a 10 millones de coronas suecas (unos 1,12 millones de dólares estadounidenses).

El Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado 100 veces a 134 premios Nobel entre 1901 y 2019, entre ellos a 107 personas y 27 organizaciones.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020