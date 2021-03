Número de embarcaciones en el canal de Suez crece a 321

Crece la tensión por el bloqueo del barco varado en el canal de Suez

321 naves están esperando pasar por el canal de Suez, bloqueado desde este martes, luego de que el carguero MV Ever Given quedara encallado, informó este sábado el presidente de la autoridad que administra la vía, Osama Rabie, citado por el diario Asharq.

Se ha podido lograr que el timón y las hélices del MV Ever Given vuelvan a funcionar, afirmó Rabie. Agregó, sin embargo, que actualmente no se puede especificar cuándo la nave será liberada completamente.

En cuanto a la actuación de servicios egipcios, la defendió, resaltando que la Autoridad del Canal de Suez envió al lugar 14 remolcadores.

El funcionario indicó que los fuertes vientos no son la única causa posible del encallamiento del portacontenedores. Señaló que la investigación puede revelar otras, por ejemplo, un error técnico o de la tripulación. Afirmó que el barco había cruzado anteriormente el canal sin problemas.

Por el canal de Suez, que conecta al mar Mediterráneo con el mar Rojo, transita alrededor del 30% del volumen de contenedores de envío del mundo y alrededor del 12% del comercio global de mercancías.

Fuente: RT