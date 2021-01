Nuevo Gobierno de Puerto Rico cambiará su estrategia contra la pandemia

La nueva orden estará orientada a potenciar la actividad económica

San Juan.- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció este lunes que cambiará la estrategia en la lucha contra la COVID-19 dando más fuerza a la economía, e indicó que las escuelas abrirán en marzo de forma paulatina, durante su primera conferencia de prensa tras tomar posesión del cargo.

Los anuncios de Pierluisi llegan el día en que la isla estrena gobierno, que en las primeras horas ha ofrecido un tono conciliador y gestos de carga a la galería como eliminar las fotos del mandatario de las agencias, y comienza un cuatrienio en que por primera vez en la historia del Senado las mujeres serán mayoría al ocupar 14 de los 27 escaños.

Después de la primera reunión celebrada con su gabinete, Pierluisi aprovechó la conferencia de prensa para dejar claro que será aprobada una nueva orden ejecutiva para el combate al coronavirus SARS-CoV-2 a partir del 8 de enero que introducirá cambios para favorecer la economía.

El nuevo jefe del Ejecutivo, que juró el cargo el pasado sábado, se sinceró al señalar que está contra el toque de queda que establece la actual orden ejecutiva aprobada por su predecesora, Wanda Vázquez.

Toque de queda es "contra libertades individuales"

"El toque de queda está contra las libertades individuales", sostuvo Pierluisi, tras subrayar que su instinto favorece "quitar el toque de queda".

No obstante, señaló que la nueva orden no debe interpretarse como que todo volverá a la normalidad como si no hubiera pasado nada. "La salud es la prioridad, pero la pobreza también puede provocar la muerte", dijo.

Pierluisi adelantó que podrá haber modificaciones en el toque de queda, además de insistir en que uno de los objetivos es mantener abiertos los negocios.

El secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, señaló al respecto que las pequeñas y medianas empresas han sido el sector más afectado por la COVID-19 y que se busca un revulsivo.

Reapertura de escuelas

Pierluisi centró además su intervención en la reapertura de las escuelas, que pretende que vuelvan a estar operativas de forma presencial, aunque no sea plenamente, a principios de marzo. Dijo que, obviamente, eso se llevará a cabo cuando se vacunen los cerca de 40,000 funcionarios que trabajan en las escuelas.

"La perfección no puede ser la enemiga de la acción", sostuvo sobre la vuelta a las escuelas, después de insistir en que la actividad educativa no se puede paralizar y que no se puede permitir la pérdida de un valor como es la enseñanza.

La secretaria de Educación de Puerto Rico, Elba Aponte, dijo que al menos 145 escuelas no podrán abrir debido a problemas de diferente índole.

Ni Pierluisi ni la funcionaria dieron detalles precisos de cómo exactamente será el proceso de vuelta a las clases, pero destacaron que prevalecerá la seguridad.

Pierluisi también adelantó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha exigido al Gobierno la presentación del próximo presupuesto anual para antes del próximo día 29 y que, en cualquier caso, esa entidad federal de control al Ejecutivo tiene la última palabra sobre las cuentas públicas.

En cuanto al proceso de vacunación en marcha, el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, avanzó que hasta el momento se han recibido 120,000 vacunas y administrado 90,000.

Pierluisi también advirtió de que estará muy vigilante respecto a cualquier "amiguismo" en la concesión de contratos por parte de las agencia públicas.

Mayoría de mujeres en el Senado

La nueva Legislatura que hoy arranca supondrá que, por primera vez en la historia, las mujeres sean mayoría en el Senado, al ocupar 14 de los 27 escaños.

Los nuevos miembros de la Cámara Alta, que en el pasado cuatrienio contaba con seis mujeres, juraron sus cargos el pasado fin de semana, con lo que se dio comienzo a la decimonovena Asamblea Legislativa.

En conjunto, incluidos hombres y mujeres, ningún partido obtuvo mayoría absoluta en el Senado.

Durante el acto de toma de posesión del pasado sábado, Pierluisi dio un discurso que de forma general fue recibido por su partido y la oposición como positivo.

José Luis Dalmau, quien aspira a convertirse en presidente del Senado por el opositor Partido Popular Democrático (PPD), señaló que salvo en el tema del estatus, el mensaje de apertura de juntar a todos los sectores para trabajar como un gobierno compartido es una apertura a la comunicación.

Rafael Hernández, quien se prevé se convierta en líder de la mayoría en la Cámara de Representantes por el PPD, sostuvo que el mensaje fue positivo y conciliador, al reconocer el gobernador que tiene que buscar puntos de encuentro.

Otra de las notas destacadas respecto a la llegada de Pierluisi es que anunció el fin de la práctica de los gobernadores de tener una de sus fotos enmarcadas en cada una de las oficinas gubernamentales.

Pierluisi aseguró que no hay necesidad de invertir dinero en marcos y fotos oficiales de alguien que ocupa la gobernación por un periodo de tiempo que viene determinado por la voluntad del pueblo de Puerto Rico.

