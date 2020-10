Nuevo "enfrentamiento" entre Mau y Ricky y Yatra en los estrenos musicales

"La grosera" es la nueva canción con la que los hermanos Montaner aspiran a dominar nuevamente el llamado TikTok latino

Miami.- El divertido "enfrentamiento" entre los hermanos venezolanos del dueto Mau y Ricky y el colombiano Sebastián Yatra llegó esta semana a los estrenos musicales. Los artistas sacaron dos nuevas canciones que compiten en las listas de popularidad, y que además se enfrentan a una colaboración de Reik con Grupo Firme y a un nuevo trabajo de su cuñado Camilo.

1.- "La grosera" es la nueva canción con la que los hermanos Montaner aspiran a dominar nuevamente el llamado TikTok latino. Su hermana Evaluna Montaner y la modelo argentina Stefi Roitman, recién comprometida con Ricky, se encargaron de promocionar el baile que acompaña al tema de Mau y Ricky.

2.- Sebastián Yatra colaboró con el reguetonero puertorriqueño Guaynaa en "Chica Ideal". El artista colombiano lanzó el tema este jueves, el día de su cumpleaños, con una fiesta digital en las redes, en la que participaron artistas como Luis Fonsi, J Balvin, Anitta, Banda el Recodo y muchos otros.

3.- "Avioncito de papel" es el estreno del colombiano Camilo y el español Dani Martín. Es una canción romántica con una letra llena de poesía.

4.- En la misma onda está "Hablemos de amor", parte del nuevo disco del español Pablo Alborán, que espera sacar antes de fin de año.

5.- El trío mexicano Reik se unió con el Grupo Firme, exponente del género regional mexicano, en la canción "Con la falta que me haces" comienza como una balada tradicional, que comienza a integrar los instrumentos y el estilo de la música de banda.

6.- Mariah y Lele Pons, las dos artistas femeninas más destacadas de la camada urbana nacida en Miami, estrenaron "Sucio y lento", un trap de letra explícita.

7.- En su primera aparición desde que recibió 13 nominaciones al Latin Grammy, el colombiano J Balvin colabora con el puertorriqueño Kevvo, que suena a reguetón tradicional, con un toque de rap.

8.- Los puertorriqueños Arcángel, uno de los padres del reguetón "old school", y Myke Towers, uno de los más nuevos, se unieron en "Satisfacción", un surco del disco "Los favoritos 2".

9.- Dalex, Darell, Dímelo Flow y Justin Quiles recuerdan a "Los Avengers del reguetón" con su nuevo tema "Te necesito", que combina el dance hall, el soul y el reguetón.

10. Argentina y Puerto Rico se encontraron en "Bendición", un moderno dueto de amor entre Emilia y Axel Rose.

En la música en inglés los estrenos más destacados son:

1.- "Baby I´m Jealous" es el nuevo sencillo de Bebe Rexha, en colaboración con Doja Cat.

2.- Demi Lovato convirtió la ruptura de su compromiso en la canción "I still have me", mientras que expresó su rechazo al presidente Donald Trump en "Comander-in-Chief", el tema que estrenó el miércoles en los Billboard Music Awards.

3.- Cardi B y la banda femenina coreana BLACKPINK sacaron su nuevo tema "Bet You Wanna".

Fuente: EFE