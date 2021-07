Mercenarios dicen que misión era detener a Moïse, no asesinarlo

La Policía incautó armas, municiones y otros elementos, incluido el servidor de la cámara de vigilancia de la residencia del presidente y su chequera personal.

Puerto Príncipe.- Las autoridades de Haití arrestaron a quince colombianos y a dos estadounidenses de origen haitiano por su supuesta implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, anunciaron este jueves fuentes oficiales.

El comando que perpetró el magnicidio estaba compuesto por 26 colombianos y los dos estadounidenses, según informaciones ofrecidas por el director general de la Policía, León Charles, en una rueda de prensa.

El ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, aseguró que los colombianos implicados en el magnicidio son militares en retiro.

Siete de los involucrados en el magnicidio, según cita el diario Le Nouvelliste, fueron abatidos por la Policía 40 horas después del atentado. Otras 15 personas fueron capturadas.

La Policía incautó armas, municiones y otros elementos, incluido el servidor de la cámara de vigilancia de la residencia del presidente y su chequera personal.

El juez de paz adjunto de Pétion-Ville, Clément Noël, declaró al diario Le Nouvelliste que vio los cuerpos sin vida de dos colombianos: Mauricio Javier Romeo Medina y Duberney Capador Giraldo.

Además, se hallaron 109 billetes de US $ 20, 100 billetes de US $ 100, 99 billetes de US $ 100, 100 billetes de US $ 100, 100 billetes de US $ 50, 32 billetes de US $ 100. También, un chaleco antibalas, dos placas de vehículo de alquiler y el contrato de alquiler del vehículo hecho con Avis el 6 de julio y muchos teléfonos celulares.

Dos haitianos capturados dijeron a las autoridades que ellos eran traductores. "La misión era arrestar al presidente Jovenel Moïse, en el marco de la ejecución de un mandato de juez de instrucción y no matarlo", sostuvo el juez Clément Noël sobre las declaraciones de James Solages y de Joseph Vincent.

Solage supuestamente había estado en Haití hace un mes y Vincent desde hace seis meses. Se conoció que cuatro de los colombianos llegaron a Haití el 6 de junio de 2021, pasando por República Dominicana. Estos serían Alejandro Giraldo Zapata, John Jairo Ramírez Gómez, Víctor Albeiro Piñera y Mauricio Grosso Guarín.

Llamados a declaración

La Fiscalía de Puerto Príncipe llamó a declarar a los agentes de seguridad del presidente Jovenel Moise, quien fue asesinado el miércoles, anunció el jueves el fiscal jefe de la capital de Haití.

"Di orden a la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ) de tomar declaración a todos los agentes de seguridad cercanos al presidente Jovenel Moise", dijo Me Bed-Ford Claude, comisario del gobierno de Puerto Príncipe. Los dos responsables de seguridad del presidente son convocados el 13 y 14 de julio, agregó.

El asesinato de Moïse amenaza con desestabilizar aún más el país, ya enfrentado a una doble crisis: política y de seguridad. Moïse gobernaba por decreto Haití, el país más pobre del continente americano, después de que se postergaron las legislativas previstas para 2018.

Además, en los últimos meses aumentaron los secuestros extorsivos, reflejo de la creciente influencia de las bandas armadas en ese país, que también convive con una pobreza crónica y recurrentes desastres naturales.

Moïse enfrentaba una fuerte oposición por parte de sectores de la sociedad que consideraban su mandato ilegítimo. En los últimos cuatro años, el país tuvo siete primeros ministros. Y estaba previsto que Joseph fuera sustituido esta semana luego de permanecer tres meses en el cargo.