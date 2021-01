La primera imagen de Kristen Stewart como Lady Di sale a la luz

El filme también participan Timothy Spall, Sally Hawkins y Sean Harris

Londres.- Enfundada en un vestido negro con sombrero a juego, cubierta con un chaquetón rojo y la cabeza ladeada ha posado la actriz estadounidense Kristen Stewart en la primera imagen, difundida este miércoles, de ella como la malograda Diana de Gales para la película "Spencer".

Dirigida por el chileno Pablo Larraín, la cinta, cuyo rodaje comenzará mañana, se centra en un fin de semana de diciembre de 1991 que la difunta Lady Di, ex esposa de Carlos de Inglaterra y madre de los príncipes Guillermo y Enrique, pasó junto a la familia real británica en Sandringham (en el condado inglés de Norfolk).

Se trató de un momento crucial en su vida, pues al parecer fue entonces cuando tomó la decisión de poner fin a su matrimonio con el heredero al trono.

La grabación de la cinta se desarrollará en Alemania y en el Reino Unido y se prevé que su lanzamiento se produzca el próximo otoño, antes de que se cumpla -en 2022- el 25 aniversario del trágico fallecimiento de la princesa en París.

La relación de Carlos y Diana se encontraba desgastada y acechada por los continuos rumores que apuntaban al romance que el hijo mayor de la reina Isabel II mantenía paralelamente con (su actual esposa) Camilla.

La imagen divulgada hoy de Kristen Stewart ("Personal Shopper", "Clouds Of Sils Maria", titulada "Viaje Sils Maria" en español ) como Diana retrata una personificación muy conseguida de la madre de Enrique y Guillermo.

El filme, en el que también participan actores como Timothy Spall ("The Party"), Sally Hawkins ("The Shape Of Water", titulada "La forma del agua" en español) y Sean Harris ("Mission Impossible"), está dirigido por Pablo Larraín ("Neruda") y el guión está escrito por Steven Knight, el creador de "Peaky Blinders".

Kristen Spencer explica en un comunicado divulgado hoy por la compañía distribuidora Premier que "Spencer" se adentra en una figuración emocional de quién era Diana en un momento crucial de su vida.

"Es un esfuerzo desgarrador que hace por volver a ser ella, mientras trata de aferrarse a lo que el nombre Spencer significa para ella", apunta la intérprete.

Fuente: EFE