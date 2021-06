Juan Luis Guerra y Manny Cruz ganadores de Merengue del Año

Juan Luis Guerra no estuvo presente para recibir su premio

Santo Domingo, RD.- Una de las categorías más aclamadas año tras año es la del merengue, el género musical arraigado a las raíces del pueblo dominicano.

Este año los ganadores fueron Santo Domingo del artista Manny Cruz y Lámpara pa mis pies, del internacional Juan Luis Guerra.

En esta categoría estuvieron nominados Miriam Cruz (La mala soy yo), Gabriel (Como no amarte), No me lo creo (Eddy Herrera y Manny Cruz) y Me miró t la miré (Omega).

Juan Luis Guerra no estuvo presente para recibir su premio, mientras que Manny Cruz, siendo este su segundo premio de la noche, al subir a recogerlo, agradeció una vez más el apoyo de todo el público.