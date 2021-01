Irving Alberti: “Como pana de Milagros mi deseo sería sacarla del Palacio y decirle que no vale la pena estar ahí”

Dijo que a Germán le ha fallado su capacidad emocional de tener que hablar mentira y enfrentar a una gente en la que ella creyó

Santo Domingo.- El presentador de televisión Irving Alberti consideró que a la vocera de la Presidencia, Milagros Germán, le ha faltado la frialdad que necesita la gente en la política para salir a hablar mentira y decir las cosas que ella sabe no son así.

“Y darse cuenta, probablemente, aunque no lo va a reconocer porque Milagros es una persona muy dócil, Milagros no es una persona de gran conflicto, no lo va a reconocer nunca, pero creo que en el fondo estar ahí, sentarse ahí y darse cuenta que no era realmente la nobleza que ella entendía, que realmente no era ese gran cambio que ella entendía”, expresó Alberti quien ha laborado para los programas que produce Germán como “Chévere Nights” y “Que chévere es saber”.

El actor sostuvo que para estar en el cargo que desempeña “La Diva”, como también es conocida Germán, se debe tener un tupé, por lo que entiende que pudiera estar pasando por el dolor de lo que pasa en su entorno como la traición del que está cerca, del que la manda cuando no hay respuesta.

En ese sentido, Alberti dijo que a Germán también le ha fallado su capacidad emocional de tener que hablar mentira y enfrentar a una gente en la que ella creyó y saber que están improvisando. Dijo que eso se pudo ver en la más reciente rueda de prensa, donde según él, se le notaba su preocupación entre decir lo real o falso.

“Ella no tiene el corazón para ser el escudero de decir lo que no es. Hay gente que son escuderos, como era Marchena, Marchena respondía lo que le daba la gana y tenía el power y el corazón de decirle a Danilo: cáeme atrás que eso fue lo que yo dije”, expresó.

Afirmó que a Germán se le dificulta mentir y que el Gobierno la está exponiendo contantemente para justificar que no actúa correctamente y sustituirla por otra gente que sí hable mentiras.

Dijo que como “pana de Milagros” lo que desea es sacarla del Palacio Presidencial porque a su juicio no vale la pena estar ahí porque no hay ningún cambio.