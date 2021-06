Investigadora pone en circulación libro sobre cultura e inmigración

Pide a las autoridades criollas más atención para el estudio de la migración

Países Bajos.- Con el objetivo de dar a conocer la importancia de la migración de dominicanos hacia Europa, la investigadora holandesa-surinameña Sabrina Seema Dinmohamed puso a circular en Países Bajos el libro “Dominican flavours in a new context. Homemaking and food practices of Dominican immigrants”, el cual le llevó cuatro años de investigación.

Explica que su interés por la media isla nació en Curazao donde cursaba una maestría y conoció a varios dominicanos con quienes aprendió a bailar bachata y hablar español.

“Seis años después regresé a Holanda y decidí hacer el doctorado sobre la migración dominicana a Holanda. La tesis se llama ‘Dominican flavours in a new context. Homemaking and food practices of Dominican immigrants’, nombre que hoy lleva la obra”, explicó la experta en Migración, en una nota de prensa.

El estudio trata sobre las prácticas alimentarias que los criollos llevan a Holanda y el papel que desempeñan en la creación de un hogar después de la migración a ese país europeo.

En el análisis se observan los procesos, dificultades, oportunidades y negociaciones a las que los dominicanos se enfrentan.

Aunque Sabrina no tiene raíces en Quisqueya, la envuelve un sentimiento desde lo más profundo de su corazón y un interés hacia la cultura y la diáspora criolla.

Puedes leer: V Congreso de Turismo de Salud desarrolla agenda de paneles y conferencias

El primero de cinco viajes a la República Dominicana lo hizo en el año 2005; ha recorrido todo el territorio para conocer a fondo su identidad cultural, para lo cual consultó a 45 personas residentes en Holanda.

“La elección de un enfoque etnográfico me permitió sumergirme en la vida y las actividades de los inmigrantes de la República Dominicana en los Países Bajos”, señaló la europea.

Sabrina pide a las autoridades criollas más atención para el estudio de la migración dominicana al Reino holandés y dentro del reino holandés.

Sobre el libro

“Dominican flavours in a new context consta de 223 páginas y está dividido en ocho capítulos: Immigrants, homemaking and food practices, Exploring the differentiated and contextual aspects of immigrant homemaking, researching the homemaking of immigrants y Dominican settlement in the Netherlands.

Además, Dominican immigrants’ home after migration to the Netherlands, Differentation in dominican food practices and homemaking, Dutch-dominican community, food practices and homemaking y Dominican food in the dutch context.

Está ilustrado con una colorida portada bautizada como “El Merengue”, de la pintora dominicana Armida Espaillat, la cual recrea el folklore dominicano dentro de la urbe holandesa.