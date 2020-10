Hoy inicia nueva temporada

Santo Domingo.- La comunicadora y actriz dominicana Hony Estrella mostró su emoción al ser la nueva presentadora del reality MasterChef que inicia este domingo.

Durante una entrevista en el programa Famosos Inside que conduce Samir Saba, confesó que haber sido concursante en MasterChef Celebrity le da la ventaja de saber lo que se siente desde su perspectiva como presentadora del programa.

¨No es lo mismo venir de conductor a un espacio sin saber que siente un participante, yo sé lo que significa estar detrás de las cocinas de MasterChef, estar del otro lado, sé que la presión es muy difícil, poder cocinar bajo presión, además ser juzgado, al mismo tiempo tener que preparar un plato en tal momento y tu saber que no es lo mismo cocinar en tu casa a tu cocinar en televisión nacional¨.

Estrella aprovechó el momento para aconsejar a los nuevos participantes de la tercera temporada de MasterChef, a “concentrarse, a tomar las cosas con calma, que agreguen el ingrediente más importante ‘el amor’, porque todo eso se ve reflejado en el plato y que no piensen solo en el sabor, sino también en la presentación”.

Estrella reveló que desde su perspectiva esta edición será muy especial, debido a que en la temporada hay representaciones distintas, por la inclusión que habrá.

Expresó que los participantes serán juzgados por su talento y no por un tema de su preferencia sexual. “En esta edición se verá reflejado la aceptación, el respeto, el amor e historias muy fuertes”, dijo durante la entrevista.

MasterChef saldrá al aire todos los domingos a las 7:00 pm por Telesistema canal 11. Este domingo18 de octubre es cuando inicia la nueva temporada.

Sobre el rodaje de la película ¨La bruja¨, en la cual tiene un rol protagónico, adelantó que el audiovisual se tratará de historia basada en una mitología dominicana, y que cuenta con buen equipo de efectos especiales desde México, que trabajó en ¨El Titanic¨.

En cuanto a lo más difícil con relación al Covid-19 y los protocolos de trabajo, la artista se lamentó de no poder abrazar a las personas e indicó que cada cinco días se debe someter a pruebas, tanto en MasterChef como en el rodaje de la película.

¨Yo creo que nosotros como país somos bendecidos porque hay otros países que no se han reactivado y hay otros países más desarrollados que nosotros que no han podido hacer cine, que no han podido reengancharse, sin embargo, nosotros si lo hemos estado haciendo y eso me parece realmente fantástico¨, contó.

Sobre la política, Estrella reveló que se encuentra capacitándose más en el área, cursando una carrera en ciencias políticas.

¨Bueno yo quiero caminar para después correr¨, respondió al ser cuestionada sobre si se ve como presidenta o vice-presidenta de la República Dominicana.

A cerca de su asignación como embajadora de la Fundación Pedro Martínez aseguró que se encuentra realizando un levantamiento de los diferentes hogares que fueron afectados por el paso de la tormenta Laura en el país.

Por: Cendy Lugo