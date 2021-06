Farruko y estrellas de música urbana darán el primer espectáculo masivo en Miami

Subirán también al escenario una leyenda del rap, el estadounidense Snoop Dogg, y la "sensación del reggaetón", el puertorriqueño Lunay

Miami, Estados Unidos.- El reguetonero puertorriqueño Farruko se unirá este mes a los artistas de música urbana Meek Mill, Myke Towers, Snoop Dogg y Lunay en el estadio de los Marlins de Miami (Florida, EE.UU.) durante un espectáculo sin restricciones de público que incluye un cartel de boxeo, anunció este viernes la organización.

Farruko, uno de los artistas líderes de la música urbana latina y aclamado en el mundo, subirá al escenario del coliseo loanDepot de Miami, sede de los Marlins, para dar inicio a Triller Live Concert Series, el próximo 19 de junio, señaló en un comunicado la empresa de espectáculos musicales y deportivos TrillerNet.

Con ocho exitosos álbumes y múltiples colaboraciones con artistas internacionales de diferentes géneros, el éxito de Farruko dentro de la comunidad latina de Estados Unidos dio lugar a un documental inspirado en su carrera "Farruko: En Letra de Otro", producido por HBO.

El puertorriqueño, cuyo más reciente álbum -"Gangalee"- debutó en el segundo puesto de la lista de "Top Latin Songs" de Billboard, se unirá en este concierto a la superestrella estadounidense de hip hop Meek Mill y al artista de la música urbana latina Myke Towers.

Subirán también al escenario una leyenda del rap, el estadounidense Snoop Dogg, y la "sensación del reggaetón", el puertorriqueño Lunay.

El concierto será seguido por un espectáculo de cuatro horas que combinará música y combates de boxeo, en un programa producido por Nigel Lythgoe, cocreador de los programas televisivos "So You Think You Can Dance" y "American Idol".

Jon Erik Alvarez, del departamento de comunicación de los Marlins, confirmó a EFE que para este evento se abrirá al público el estadio loanDepot "sin restricciones de asientos", algo que sucede por primera vez desde marzo de 2020 cuando comenzó la pandemia de la COVID-19.

El loanDepot Park es un estadio de béisbol con techo retráctil ubicado en el centro de Miami y tiene capacidad para 36.742 espectadores.

La web de Triller Fight Club, empresa que pertenece a TrillerNet y organiza el evento, anunció para esa noche la pelea por el título de peso ligero entre los púgiles Teofimo Lopez y George Kambosos. Este será el combate principal de boxeo, pero habrá otros.

