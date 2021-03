Según estudio en 80 % de las personas te juzgan por tu apariencia física

Santo Domingo, RD- Hoy en día la imagen se ha convertido en nuestra carta de presentación, a través de la vestimenta, el lenguaje no verbal y de las acciones, transmitimos información de quienes somos. Por este motivo debemos ser cuidadosos del mensaje que emitimos a través de nuestra apariencia física, ya que puede ser un motivo que limite, hasta, el crecimiento laboral.

Como evidencia basta observar a los políticos, los artistas y las personas que desempeñan cargos públicos. Por lo regular cuentan con un asesor de imagen, esto se debe al entendido de que una buena presencia ayuda a que las personas cumplan sus objetivos con la ayuda de una imagen adecuada y bien transmitida.

Muchos individuos pasan por una etapa donde sienten que no escalan en diversos ámbitos y en ocasiones acumular resentimientos hacia otras personas por entender que tienen más éxito que ellos. Pasa, por ejemplo, en el ambiente laboral.

Si te has visto involucrado en estas circunstancias donde sientes estancamiento, frustración y poca evolución en el trabajo, existe una alta posibilidad que estés descuidando tú aspecto físico.

Según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de California, el 80% de las personas te juzgan por tu apariencia física, sin tener la delicadeza de conocerte.

El análisis arrojó que la gente suelen ponerles etiquetas a los demás y creer conocer su nivel académico, económico y su personalidad solo a través de una percepción creada por la impresión que proyectan.

La psicóloga Verónica Sánchez expresó que hay cinco puntos importantes de debes tomar en cuenta para proyectar una imagen adecuada.

A continuación te la detallamos:

Vestimenta: Sánchez indicó que la vestimenta refleja quien eres y que quieres de la vida, por eso es importante ir al trabajo elegante y bien cuidado.

Recuerda que para escalar en un área te tienes que vestir para el puesto que estas aspirando.

“Una vez yo tenía un problema legal y estaba buscando un abogado, para que me representará, una amiga me presentó un señor y su aspecto era muy desaliñado y pensé este hombre no tiene aspecto para representarme y lo descarte” expresó Gladys de Jesús.

El abogado perdió su cliente porque no existía una coherencia entre lo que era y aprontaba.

2- El lenguaje no verbal: Es aquel donde reflejamos que sentimos a través de nuestros gestos, por eso que debes siempre llevar una postura adecuada, mirar a las personas a los ojos cuando les presentes algún proyectó, ya que son señales de indican que somos seguros y determinados.

3- Cuidar los detalles: Cuando hablamos de este punto nos referimos que hay siempre tener los zapatos limpios, uñas arregladas y el ares trabajo limpio.

La experta en la conducta mental dijo que la mayoría de los clientes cuando ven que el comerciante no cuida los detalles no confían en obtener el producto que les está ofreciendo.

4- La responsabilidad: todos queremos los mejores puesto, la admirar de los demás y un buen sueldo, pero pocos estamos dispuesto asumir la responsabilidad de capacítanos y luchar por lo que realmente queremos.

Si deseas un mejor puesto es hora que te capacites con talleres y llegues siempre puntual a tu jornada, esto va ser que tus superiores vean en ti una persona preparado para asumir un puesto mejor,

5- Los códigos: Cuando hablamos de conocer los códigos quiere decir que tenemos que tener conocimiento que existe la psicología de color donde plantea que los colores oscuros transmiten autoridad y responsabilidad y los colores claros accesibilidad.

También debes saber que debes de vestir según la hora y la edad. Tener manejo de estas informaciones ayudará a obtener resultados positivos en cualquier lugar que te dirijas.

Recomendación:

Mírate en el espeso y pregúntate ¿Realmente yo aparento un profesional? ¿Mi vestimenta tiene coherencia con mi profesión?

Recuerda “Una imagen vale más que mil palabras”.

por: Lina Bautista