"El racismo no es una opinión": seguidores de los BTS les manifiestan apoyo en las redes sociales

La estación de radio alemana, Bávara Bayern3, encontró su nombre en tendencia en todo el mundo después de que un presentador de radio no le gustara el último lanzamiento de la banda de chicos de K-pop BTS.

El ejército de fieles seguidores del grupo recurrió a las redes sociales para acusar a Matthias Matuschik de la estación de racismo después de que criticara la versión de la banda de "Fix You" de Coldplay.

¿Qué dijo el anfitrión del Bayern 3 sobre BTS?

Matuschik comparó la banda con el virus COVID-19, describiéndolos como "un virus de mierda para el que, con suerte, también habrá una vacuna pronto".

"Estos pequeños imbéciles se jactan del hecho de que cubrieron 'Fix You' de Coldplay, esto es una blasfemia", dijo. "¡Por eso estarás de vacaciones en Corea del Norte durante los próximos 20 años!"

Sintiendo que sus comentarios podrían causar malestar, Matuschik dijo que sus comentarios no estaban dirigidos a Corea del Sur. "No me pueden acusar de xenofobia", dijo. "Tengo un coche de Corea del Sur. Tengo el coche más genial de todos los tiempos".

