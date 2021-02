El Alfa y Caso Bugatti: “No me comparé con fulano de tal”

La canción se propone ser un tapaboca para quienes lo atacaron tras el fallido anuncio hace un mes

Santo Domingo, RD.- El cantante de música urbana Enmanuel Herrera, conocido como “El Alfa”, al parecer le ha gustado el ruido generado por el caso Bugatti, tanto así, que hasta le sacó una canción.

Tras las expectativas creadas en torno a su presentación la noche del jueves en Premio Lo Nuestro, donde sus seguidores esperaban que tuviera una entrada “extravagante” con el oneroso vehículo, este viernes ha publicado un video musical como respuesta a los que dudaban que pudiera comprarlo.

En el audiovisual se puede observar a El Alfa junto a un Bugatti color rojo, encima, “orinándolo”, dentro y un sinfín de acciones con las que indica que lo adquirió, “que es suyo, de su propiedad”, en buen dominicano.

“¿Pero él compró el Bugatti sí o no?”, así inicia el tema musical de tres minutos con quince segundos, que en sus primeras 18 horas tiene poco más de medio millón de visitas en su canal de YouTube.

Frases como: “No me comparé con fulano de tal”, “lo difícil no es llegar, sino mantenerse”, “esperando que nazcan mis nietos para regalarles un Ferrari”, “les mande la locación en tiempo real y ni así me pudieron llegar” y algunas vulgaridades de índole sexual son la “poesía” de esta pieza.

Por: Rosa Reyes