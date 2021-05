Ejército israelí publica un video del líder de Hamás posando con un niño armado

Israel.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emprendieron otra forma de ataque, esta vez no armado sino retórico, para criticar al líder de Hamás por una controvertida sesión de fotos en la que posó con un niño armado con lo que parece ser un fusil de asalto AKS-74U.

En una publicación en Twitter, las FDI cuestionaron el compromiso con la paz por parte del movimiento palestino tras el alto al fuego mediado por Egipto la semana pasada. El tuit va acompañado de un video donde el jefe de Hamás, Yahya Sinwar, posa con un niño armado, tras lo cual preguntan los autores del mensaje: "¿Parece una organización que quiere la paz?".

Según los informes, el líder de Hamás estuvo posando con el hijo de un combatiente de las Brigadas de Ezzeldin Al-Qassam, ala armada del movimiento, que murió durante los recientes enfrentamientos con Israel. En el video, el menor, vestido con ropa de camuflaje y sosteniendo un arma, es llevado en brazos por Sinwar durante una manifestación en la ciudad de Gaza.

Hamas’ leader in Gaza, Yahya Sinwar, came out of hiding for a photo op. Watch him proudly display a child holding a firearm.

Does this look like an organization that wants peace? pic.twitter.com/omYzV04yR3

— Israel Defense Forces (@IDF) May 26, 2021