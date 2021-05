EEUU apoya liberar las patentes de las vacunas contra la COVID-19 para hacer universal su uso

Estados Unidos.- La Administración del presidente Joe Biden ha anunciado este miércoles que apoyará en la Organización Mundial del Comercio (OMC) la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus mientras dure la pandemia.

El anuncio, que puede calificarse de histórico, se produce cuando la situación en la India recuerda a los Estados más desarrollados que hasta que el coronavirus no sea derrotado en todo el mundo nadie estará totalmente a salvo por el riesgo de que surjan nuevas variantes.

La exención de propiedad intelectual permitirá a los países más pobres fabricar las dosis en sus territorios. “Esta es una crisis de salud mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de la COVID-19 exigen medidas extraordinarias”, ha sostenido en un comunicado la representante de Comercio Exterior estadounidense, Katherine Tai.

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.

The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8

— Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) May 5, 2021