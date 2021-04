Manifestó que no participará en ninguna alianza contra un país determinado

EE.UU. ha instado a Corea del Sur a unirse al Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, conocido como 'Quad', foro estratégico informal entre el país norteamericano, Japón, Australia y la India, que, entre otras cosas, pretende contrarrestar la expansión china, informa el periódico japonés Yomiuri.

Según afirmaron este domingo fuentes del Gobierno de Japón, la propuesta fue hecha el pasado 2 de abril por el consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, durante una reunión con sus homólogos surcoreano y japonés, Suh Hoon y Shigeru Kitamura, respectivamente.

Por su parte, Seúl subrayó que su posición es no participar en alianzas dirigidas contra un país determinado. "Corea del Sur ha insistido hasta ahora en no formar parte de ninguna estructura regional que tenga como objetivo contrarrestar a un país en particular", declaró Choi Jong-kun, primer viceministro de Relaciones Exteriores del país asiático. "Estamos básicamente de acuerdo, pero queremos que entiendan nuestra posición", agregó Suh Hoon, expresando su rechazo a participar en el "asedio a China", indican fuentes.

Además, la reunión, celebrada en el estado de Maryland, evidenció algunos desacuerdos sobre la política respecto a Corea del Norte entre la administración estadounidense del presidente Joe Biden y la de su homólogo Moon Jae-in, que ha adoptado una posición conciliadora hacia su vecino. En particular, la parte surcoreana pidió una pronta reanudación de las negociaciones entre Washington y Pionyang​. Sin embargo, desde EE.UU. apuntaron que "no van a participar en un diálogo sin sentido como lo hizo la administración Trump en el pasado", según el medio.

El Quad fue iniciado en el 2007 como un mecanismo de cooperación en la región de Indo-Pacífico, que incluye a Washington, Tokio, Canberra y Nueva Delhi. La primera reunión cuadrilateral se celebró en septiembre del 2019 en Nueva York, y la primera cumbre virtual tuvo lugar este año.

En noviembre del 2017, los cuatro Estados también formaron una coalición como parte de una nueva estrategia para asegurar las rutas marítimas críticas en las regiones de los océanos Índico y Pacífico.

Fuente: RT