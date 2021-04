Diputado canadiense aparece desnudo durante una conferencia por Zoom

En un comunicado, Amos declaró que el incidente fue el resultado de un lamentable error

Canadá.- William Amos, que representa a Pontiac en el oeste de Quebec, salió en la pantalla sin ropa en movimiento por su oficina. Amos apareció en una transmisión de video que solo los parlamentarios y el personal de la Cámara de los Comunes pueden ver, separada del sistema de video ParlVu de cara al público.

CBC News obtuvo una foto que muestra a Amos de pie sin ropa en lo que parece ser una oficina con banderas de Canadá y Quebec de fondo. Sujeta algo que bloquea la vista de sus partes íntimas.

En un comunicado, Amos declaró que el incidente fue el resultado de un lamentable error.

Lea también: Intrant intercambia experiencia colombiana en transformación sector transporte

“Mi video se encendió accidentalmente mientras me cambiaba la ropa de trabajo después de salir a correr. Me disculpo sinceramente con mis colegas de la Cámara de los Comunes por esta distracción involuntaria. Obviamente, fue un error honesto y no sucederá de nuevo”, comentó Amos.

El diputado del Bloc Québécois, Claude DeBellefeuille, planteó la cuestión en una orden con el presidente de la Cámara de los Comunes tras el período de preguntas.

“Señor presidente, como usted sabe, desde el inicio de la pandemia hemos tratado de enfatizar la importancia de respetar el decoro y el código de vestimenta aquí en la Cámara. Creo que hoy hemos establecido un nuevo récord. Hemos visto a un miembro durante el período de preguntas vestido incorrectamente. Es decir, sin ropa. Así que quizás recuerde a los miembros, especialmente a los miembros masculinos, que los trajes y corbatas son apropiados, pero también una camisa, calzoncillos y pantalones”, dijo DeBellefeuille en francés.

“Hemos visto que el miembro estaba en muy buena forma, pero creo que a este miembro se le debe recordar lo que es apropiado y controlar su cámara”, agregó.

El presidente de la Cámara, Anthony Rota, respondió en francés que, si bien él mismo no pudo verlo, los técnicos de la Cámara sí vieron “algo”.

“Por lo tanto, me gustaría recordarles a los miembros que siempre estén atentos cuando estén cerca de una cámara y un micrófono”, añadió Rota.

El Parlamento ha estado operando de forma híbrida desde mayo del año pasado porque las medidas de distanciamiento físico impuestas por la pandemia COVID-19 obligaron a reducir el número de políticos y personal que trabajaba en persona en los Comunes. La mayoría de los parlamentarios han estado participando en los procedimientos virtualmente a través de Zoom desde entonces, y solo un pequeño número ha asistido en persona.

Fuente: CBC News/ Globovisión