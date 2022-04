Digesett alega es viejo video donde aparece agente recibiendo dinero

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) alega que se trata de un video de más de un año donde se observa a un agente recibiendo dinero de parte de un conductor para no colocar una multa de tránsito, en un hecho ocurrido en la ciudad de Puerto Plata.

Según informó la Digesett, inmediatamente ocurrió el hecho, al policía de tránsito lo suspendieron. Además, comunicaron que realizaron una investigación sobre el caso, procediendo luego a desvincularlo de las filas del organismo de control de tránsito.

Mientras que el director de la Digesett, general de brigada, Ramón Antonio Guzmán Peralta, explicó que “no tolerará ningún tipo de comportamiento que transgreda o que vaya en contra de la ética y la moral de la entidad que él dirige”.

Denunciante aseguró a CDN que el hecho ocurrió este jueves

La reacción de la Digesett se produce luego de que CDN publicara en sus redes el video que muestra al uniformado cuando recibe los mil pesos. Esto, luego de que un ciudadano enviara a nuestra línea de WhatsApp (849-637-3737) el video asegurando que lo filmó este jueves 14 de abril pasadas las 4:30 de la tarde.

Al momento de recibir la denuncia, una periodista de CDN habló vía telefónica con el denunciante para corroborar la información. También lo volvió a contactar luego de que la Digesett emitiera el comunicado alegando que la grabación es vieja y reiteró "no, no, no, eso fue hoy, fecha de hoy".

De acuerdo con el denunciante, quien pidió no ser identificado, el agente de la Digesett al detenerlo supuestamente por conducir sin el cinturón de seguridad, le preguntó si tenía dinero para no ponerle la infracción de tránsito, petición a la que accedió.

“Hago servicio de Uber y me desmonté a ayudar una señora que era mi pasajera y cuando arranqué a varios metros del semáforo ellos estaban ahí. No me percaté que no tenía el cinturón. Iba a proceder a ponerme la multa y luego me preguntó que si teníamos dinero”, afirmó en la llamada telefónica que le realizó CDN.

“Él dijo de mil pesos en adelante, porque ustedes están feos para la foto”, aseguró que le expresó el uniformado.

Añadió que el uniformado supuestamente es reincidente en ese tipo de situaciones y que además ha escenificado peleas con otros ciudadanos.

En el audiovisual se observa al policía de transito con los documentos del conductor y cuando le entregan el dinero procede a devolverlos.