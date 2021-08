El portavoz de exteriores de China respaldó el inicio del diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria que representa a Juan Guaidó, que se lleva a cabo en México con la mediación de Noruega.

Te recomendamos: México albergará negociación entre el Gobierno y oposición de Venezuela

A través de un mensaje publicado en la red social Twitter, la Cancillería señaló que esperan “que las dos partes puedan encontrarse a mitad de camino y llegar a una solución política en una fecha temprana”.

The Venezuelan issue should be resolved by the Venezuelan people through inclusive political dialogue & independent consultation within the constitutional framework. #China welcomes the resumption of dialogue between the ruling and opposition parties in #Venezuela.

— Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) August 16, 2021