El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este sábado que el presidente ruso, Vladimir Putin, “no puede permanecer en el poder”, en la primera vez que Washington pide un cambio de Gobierno en Rusia por la guerra en Ucrania.

“Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”, dijo Biden al terminar un discurso sobre Ucrania en Varsovia.

Joe Biden advirtió que el mundo debe prepararse para un “largo combate” entre “democracia y autocracia”, en alusión a la invasión rusa de Ucrania, y reafirmó su apoyo a los ucranianos.

Rusia “ha estrangulado la democracia [en su territorio] y ha tratado de hacerlo en otros lugares”, dijo Biden en el palacio real de Varsovia, la capital polaca. El mandatario estadounidense consideró la resistencia de Ucrania contra las fuerzas rusas como parte de una “gran batalla por la libertad” y quiso tranquilizar al pueblo ucraniano: “Estamos con ustedes”.

Hablando al aire libre en el patio empedrado del Castillo Real de Varsovia, Biden acusó a Putin de “usar la fuerza bruta y la desinformación” para gobernar.

“Es nada menos que un desafío directo al sistema de orden internacional basado en reglas”, dijo Biden.

El presidente estadounidense mencionó sus propias conversaciones con Putin antes de la invasión de Rusia a fines del mes pasado. Dijo que Putin “repetidamente afirmó que no tenía interés en la guerra, garantizó que no se movería”. “Simplemente no hay justificación ni provocación para la elección de guerra por parte de Rusia. Pero Putin y Rusia recibieron cada una de las propuestas con desinterés.

“Rusia estaba empeñada en la violencia desde el principio”, dijo Biden.