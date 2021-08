Bebeto afirmó que por salud mental del pueblo surgió 14 tv

Santo Domingo, RD.- Catorce tv, según su director Alberto Bernabé (Bebeto), es el primer canal de entretenimiento de la Republica Dominicana.

Aseguró que surgió como alternativa a los estragos de la pandemia del COVID 19 para darle un respiro a la población ante tantas noticias trágicas.

“El 14 tv es un concepto de televisión orientado al entretenimiento básicamente, aunque con pinceladas de noticias, opinión y entrevistas de actualidad, su fuerte es el entretenimiento”, expresó el comunicador.

Dijo que valoraron mucho las alternativas para diseñar el formato de la programación del medio y la conclusión fue que se necesitaba inyectar alegría a la gente.

Resaltó que estudios de mercado indicaron un agotamiento de la población porque todos los medios están orientados a informar y a mantener en el escenario lo que sucede con la pandemia.

Afirmando que el número de muerte y contagio incrementó los problemas de salud mental.

Según Bebeto la carga de noticias negativas han creado una percepción en la población de que no hay futuro, de que no tenemos esperanzas y no es así.

“En otra etapas de la humanidad ha habido pandemias y se han superado, porque ahora no puede ser? Y en esa búsqueda de esperanzas entra el diseño de Catorce Tv, el canal de la alegría con algo de información”, puntualizó.