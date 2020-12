Atracan a Yiyo Sarante; lo despojan de un millón en prendas y 500 mil pesos en efectivo

Realizó un llamado al presidente y las autoridades

Santo Domingo, RD.- El artista del género salsa, Yiyo Sarante, a través de su cuenta de Instagram dijo que fue asaltado por unos desconocidos en una obra que estoy haciendo en la avenida España.

“Mi gente acabo de ser asaltado hace unos minutos, en una obra que estoy haciendo en la avenida españa, próximo a Zutros y Pitbull autodetailing, llegaron dos individuos con mascarillas, un folder, ambos con pistolas nos apuntaron sorprendiendo a mi padre, los obreros y a mi, me despojaron de RD$500 mil en efectivo, prendas valoradas en más de un millón de pesos y mi celular”, escribió en su cuenta de Instagram.

Esta es mi República Dominicana la que amo y en la que creo, pero lamentablemente NO es justo y da impotencia que trabajando honradamente me despojen así de mis pertenencias, que con tanto sacrificio he conseguido, además de vivir tan mal momento, expresó.

Al mismo tiempo realizó un llamado al presidente Luís Abinader y las autoridades correspondientes Policía Nacional y Procuraduría, que por favor, lo ayuden a dar con el paradero de los malhechores.

Sobre Yiyo

Eduardo Sarante, mejor conocido como “Yiyo Sarante” la voz de la salsa, nació en la ciudad de Baní, provincia Peravia, República Dominicana.

Hijo de Ángel Sarante y María Perdomo, Yiyo es el séptimo de nueve hijos, de los cuales cinco son músicos y cantantes.

Se inició en la música a muy temprana edad como percusionista en diferentes orquestas dominicanas. En el año 1999 incursionó como cantante en la zona turística de Bávaro, República Dominicana, tiempo después, en el año 2003 formó parte de la orquesta de su hermano Julián “Oro Duro”.

En el año 2010, comenzó a dar sus primeros pasos en su proyecto animado por su hermano José Sarante, mejor conocido como “Mello”, músico, percusionista y productor musical e integrante del famoso grupo “Aventura” quien ha compuesto canciones para Don Omar, Tobe Love, entre otros.

Es reconocido como la voz de la salsa con una propuesta diferente acorde a los nuevos tiempos.