A-Rod critica estrategia de N.Y. en el Juego 2

El excañonero Alex Rodríguez tuvo fuertes comentarios acerca de su ex equipo, los Yankees, después de la derrota de Nueva York por 8-4 frente a los Rays el miércoles en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

A-Rod, quien ganó dos Premios al JMV y un anillo de Serie Mundial mientras jugó por los Bombarderos del 2004 al 2016, no estuvo de acuerdo con lo que él calificó como una decisión “efectista” por parte de los Yankees. Nueva York le dio la bola al novato dominicano Deivi García para abrir el Juego 2 y después irse con el bullpen. Los Yankees llegaron al jueves abajo 1-2 en la serie frente a Tampa Bay.

García permitió una carrera en su única entrada de labor antes de cederle la bola al zurdo veterano J.A. Happ, quien concedió un par de jonrones de dos carreras en la derrota de Nueva York por 7-5 frente a Tampa Bay. Los Rays han tenido éxito en temporadas recientes empleado a múltiples lanzadores desde el bullpen para ganar partidos, y llegaron a igualar un récord de temporada regular de MLB en el 2020 al contar con 12 serpentineros con por lo menos un juego salvado cada uno.

"You start spending so much time trying to out smart the Ivy Leaguers over there, that's not your game. Don't play jeopardy. Play baseball."@AROD gave his thoughts on the Yankees falling behind the Rays 2 games to 1. pic.twitter.com/yV0xdBQakZ

