Will Smith le dice de todo a Marcell Ozuna tras batazo en la cabeza

Las cosas se calentaron cuando Marcell Ozuna golpeó a Will Smith con su backswing y los dos intercambiaron algunas palabras. Los Dodgers de Los Ángeles comenzaron una serie de tres juegos este lunes contra los Bravos de Atlanta en el Truist Park de Atlanta. Durante el cierre del cuarto inning, Marcell Ozuna conectó un elevado al jardín izquierdo, pero cuando hizo el swing le dio en la cabeza al catcher de los Dodgers, Will Smith, quien no se aguantó y se molestó por el golpe.

Smith se le acercó a Marcell Ozuna para reclamarle por el impacto y el dominicano se quiso disculpar. “Es como la quinta vez que lo haces”, le dijo Smith a Ozuna durante el intercambio y ambos bullpen salieron hasta el outfield en caso de que se vaciaran las bancas.

Después del juego, Will Smith habló de la situación y lo que le dijo a Marcell Ozuna tras recibir un impacto en la cabeza.

“Estaba molesto. Él me pegó en la cabeza con el bate muy fuerte y no es la primera vez que lo hace. También lo ha hecho contra otros receptores en la liga y sentí que llegué a un punto donde tenía que decir algo. En el momento fue algo tenso, pero sé que es algo que no está haciendo a propósito. Pero si lo haz hecho varias veces, pensarías que debe de arreglarlo”, expresó Smith sobre el golpe.

Will Smith no es la primera vez que sufre un golpe de un bate. Durante una serie en el Dodger Stadium la pasada temporada, Ozuna también le pegó con su bate en un rolling de rutina por la tercera base. El catcher de los Dodgers ya estuvo lesionado esta temporada debido a una concusión que sufrió que lo mantuvo alejado por varias semanas.

«Vengo de salir de una concusión hace algunas semanas. El catcher es el que está allá atrás, es el que recibe los golpes. Es mi trabajo y soy el que está llevándolo. Espero despertar mañana y sentirme bien, debería sentirme bien», terminó el catcher de los Dodgers.