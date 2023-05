Warriors vive momentos de tensión en su vestuario tras borrón de Jordan Poole

No están siendo los playoffs de los Golden State Warriors ni tampoco los de Jordan Poole. El joven más fascinante de la nueva hornada de talento impulsada por la franquicia de San Francisco firmó su peor partido en la fase final de la presente campaña de la NBA. El escolta se quedó prácticamente sin minutos e intervención en la derrota que deja a los vigentes campeones contra las cuerdas (1-3) ante Los Angeles Lakers, un hecho que provocó la decepción y enfado del jugador en el vestuario visitante.

«Podías ver que estaba frustrado. Estaba observando su taquilla, dándonos la espalda», explicaba Kerith Burke, reportera de NBCS, desde el Crypto.com Arena de L.A. «Todos los jugadores estaban escuchando lo que iba a decir, todas las miradas y oídos estaban encima suyo«. La periodista usó la palabra «tensión» para definir la escena después de que Poole se mostrara esquivo a la hora de atender a los medios.

«Mi tiro, no sé, si lo supiera, os lo diría», comentó sobre su mala racha en el tiro en esta eliminatoria y, en general, el resto de los playoffs. El jugador promedia 8 puntos y 4,3 asistencias en 19,5 minutos de juego contra los Lakers, pero anoche se quedó sin anotar en 10 minutos sobre la pista (0-4 TC; 0-2 3P). Tras cometer una de sus dos pérdidas nada más aparecer en el tercer cuarto, Steve Kerr decidió apartarle del partido de forma definitiva. Después de lanzar varias evasivas sobre su mala racha personal, Poole recordó que lo importante era que tenían un nuevo partido dentro de dos días, una cita clave para todo el colectivo, quizás definitiva.

«Mi rutina de tiro no ha cambiado, mi ética de trabajo tampoco. Quizás cambian las oportunidades, pero solo puedes controlar lo que puedes controlar», lanzó críptico, quizás apuntando a la falta de confianza y minutos de Kerr en esta eliminatoria. Lo cierto es que la aportación del escolta difiere mucho en comparación con la temporada pasada. Entonces, en 22 partidos de playoffs, el escolta promedió 17 puntos, 2,8 rebotes y 3,8 asistencias (50,8% TC; 39,1% 3P).

Incluso sus números contra los Sacramento Kings, en primera ronda, fueron más bajos que en cualquier otra eliminatoria de la campaña de campeonato. Entre la primera y la segunda, sus medias de acierto están a leguas del Poole que jugó un papel clave en la consecución del anillo: 34,2% en tiros de campo; 27,8% en triples.

"There's no sense in isolating [Jordan Poole] in this situation."



Steph explains that everyone on the Warriors needs to play better to get out of the 3-1 hole pic.twitter.com/CpsiivaqL1