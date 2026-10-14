Vulcano Music y Águilas lanzan álbum de 5 canciones para sus fanáticos

Santo Domingo.- El sello discográfico Vulcano Music y las Águilas Cibaeñas han unido la música y el béisbol en una colaboración que presenta cinco canciones originales dedicadas al conjunto cibaeño y a su fanaticada, como parte de una propuesta de entretenimiento para la nueva temporada de pelota invernal.

La iniciativa, que según sus promotores constituye la primera producción musical de estas características desarrollada por un sello discográfico dominicano para un equipo de béisbol profesional del país, busca llevar la pasión aguilucha más allá de las gradas y conectar con los seguidores a través de ritmos y expresiones propias de la música popular.

Más que una recopilación de canciones, el álbum digital ha sido concebido como una banda sonora para acompañar las distintas emociones de un partido: la expectativa que se vive antes de salir al terreno, la intensidad de cada jugada y la alegría que se desata cuando las Águilas consiguen una victoria.