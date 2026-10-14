Vulcano Music y Águilas lanzan álbum de 5 canciones para sus fanáticos

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Santo Domingo.- El sello discográfico Vulcano Music y las Águilas Cibaeñas han unido la música y el béisbol en una colaboración que presenta cinco canciones originales dedicadas al conjunto cibaeño y a su fanaticada, como parte de una propuesta de entretenimiento para la nueva temporada de pelota invernal.
La iniciativa, que según sus promotores constituye la primera producción musical de estas características desarrollada por un sello discográfico dominicano para un equipo de béisbol profesional del país, busca llevar la pasión aguilucha más allá de las gradas y conectar con los seguidores a través de ritmos y expresiones propias de la música popular.
Más que una recopilación de canciones, el álbum digital ha sido concebido como una banda sonora para acompañar las distintas emociones de un partido: la expectativa que se vive antes de salir al terreno, la intensidad de cada jugada y la alegría que se desata cuando las Águilas consiguen una victoria.
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Figuras de la música dominicana
El proyecto reúne a figuras de la música dominicana como El Grupo D’Ahora y La Materialista, quienes interpretan “Leñazo”; Los Crazy RD, con “Aguilucho To’”; y Ceky Viciny, con “Vamo Haceile”. A ellos se suman Black Jonas Point, con “Vejigazo (Águilas Cibaeñas)”, y Black 27, intérprete de “Pal’ Monumento”.
Las cinco canciones están disponibles en las principales plataformas digitales de streaming, lo que permitirá a los seguidores disfrutar de la producción dentro y fuera del estadio. Y convertir estos temas en parte de sus celebraciones durante la temporada.
La colaboración también tendrá presencia en el terreno de juego. Como parte de su participación como patrocinador, el logotipo de Vulcano Music estará incorporado al uniforme oficial de las Águilas Cibaeñas, ampliando el alcance de la alianza.
Juan Carlos Restituyo, CEO del sello disquero, figura entre los representantes vinculados a esta iniciativa, que apuesta por explorar nuevas formas de conectar la industria musical con el deporte profesional dominicano.