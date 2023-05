Una estrella de Celtics se iría tras eliminación de Playoffs

La épica no acompañó la actuación de Boston Celtics en las Finales de Conferencia en NBA, eliminados por Miami Heat, pese a hacer un esfuerzo mayor por llegar al Juego 7.

Pese a que el equipo de Joe Mazzulla fue capaz de revertir un 0-3 en la serie, ganando dos juegos en Florida, uno de ellos de forma agónica, a la hora de la definición, no fueron capaces de dar la nota.

Y tal como ocurre en la NBA con los proyectos que no consiguen el objetivo, empieza la hora de los balances y aparecen opciones de cambios. Algo que en Celtics no es la excepción, especialmente con una de sus máximas figuras de la actualidad.

Se trata del escolta Jaylen Brown, a quien le resta un año de contrato con la franquicia, por un salario de $31.8 millones de dólares, y quien debiera firmar en prontamente una extensión multimillonaria, por cerca de $290 millones, algo que en Massachusetts no tendría del todo convencidos.

En ese sentido, si no consigue mantenerse en Boston, las casas de apuestas van por dos equipos como opción para firmarlo: Milwaukee Bucks, para jugar con Giannis Antetokounmpo, y Atlanta Hawks, donde incluso sería el reemplazante ideal para un Trae Young, que suena para partir.

The Milwaukee Bucks and Atlanta Hawks are the betting favorites to land Jaylen Brown if he leaves the Boston Celtics.https://t.co/042082YDCV