Tatis Jr. dolido por no poder jugar con RD en Clásico Mundial 2023

A 10 días de su debut en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, cuando enfrente a Venezuela en Miami, una de las grandes ausencias que tendrá República Dominicana es la del campocorto Fernando Tatis Jr.

El actual jugador de San Diego Padres todavía mantiene vigente una sanción de 80 partidos sin jugar ni recibir salario, por violar a la política antidopaje, tras dar positivo a Clostebol, por lo que recién volverá en mayo.

Por este motivo es que Tatis Jr. no podrá jugar por República Dominicana en el Clásico Mundial 2023, una situación que le duele mucho, según reconoció el pelotero con el periodista Daniel Reyes, del programa Béisbol en Acción.

La sensación de Tatis Jr. por no jugar en Clásico Mundial 2023

«No puedo ser hipócrita, me dolió no estar en el Clásico Mundial. Me dolió más que la suspensión el no poder representar a Dominicana. Era algo que desde niño siempre he estado soñando», afirmó el campocorto.

Producto de este castigo, se espera que para la próxima temporada de Major League Baseball (MLB), Tatis Jr reciba un salario de $6.3 millones de dólares, y volverá a la acción tras dos años, puesto que las lesiones y el doping le impidieron jugar por Padres en 2022.