Tatis Jr. desde el Petco Park: «Le falle a mi país»

Fernando Tatis Jr. desde el Petco Park recibió a los medios de comunicación en su primera conferencia pública luego de conocerse su sanción por dopaje. Congregados en el dogout de los Padres de San Diego, el dominicano compartió impresiones de los días que ha vivido tras conocerse su sanción por 80 juegos por dopaje que no sólo lo saca de lo que resta de temporada en la MLB, sino también del Clásico Mundial de Beisbol.

«Lo siento mucho, de verdad lo siento, defraude a mucha gente. Le falle a mi país y a mucha gente que quiero» sentenció Tatis Jr. desde el Petco Park, acompañado de A.J. Preller, gerente general, y Peter Seidler, dueño del equipo.

"Realmente lo siento", dijo de entrada el infielder. "He defraudado a mucha gente. He perdido tanto amor de la gente. He fallado". Así se sinceró Tatis Jr. luego de la suspensión.#CDNDeportes #mlb #fernandotatisjr #PadresDeSanDiego pic.twitter.com/5rDci6zYWI