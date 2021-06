Sin resultado terminó el esperado combate de exhibición entre Floyd Mayweather y Logan Paul

Miami, Estados Unidos.- El combate entre Floyd Mayweather, multicampeón en cinco categorías, y el reconocido "videoblogger" Logan Paul, se declaró sin resultado, al ser una exhibición. Se celebró el 6 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Aunque se esperaba una fácil victoria del expúgil, este no pudo derribar a su oponente, quien aguantó los 8 asaltos pactados. Al no haber jueces, no hubo ganador ni perdedor.

Previamente, "Money" –quien acumuló un récord de 50 victorias, 27 de ellas por KO, por cero derrotas antes de retirarse en el 2017– calificó a Paul como "un youtuber que se cree boxeador" y dijo que no le preocupa la diferencia de peso y estatura que existe con su rival. Señaló que "hay una diferencia entre el boxeo de YouTube y el boxeo de élite".

Mientras, Logan Paul, que tiene más de 23 millones de suscriptores en YouTube, subrayó que pelearía "con el corazón" y advirtió que en un combate "cualquier cosa puede pasar".

Inicialmente, el duelo, promocionado por el propio Mayweather a través de su empresa promotora, había sido programado para el pasado 20 de febrero, pero resultó pospuesto. A pesar de que el equipo del púgil no precisó las razones por las cuales fue aplazada la pelea, fuentes cercanas revelaron que la decisión fue tomada debido al "COVID y otras cosas".