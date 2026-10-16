¡Se acabó la espera! Lidom canta play ball este viernes

El derecho Jeremy Rhoades será el encargado de abrir el primer partido de la temporada de los bicampeones nacionales Leones del Escogido este viernes a las 7:15 de la noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Mientras que los Tigres del Licey, Adonis Medina, será el pitcher abridor ante los locales Leones.

Por su parte los Toros del Este, traerán a Aaron Brooks quien subirá al montículo en el primer juego en el Corral para enfrentar al también derecho Oscar De la Cruz, el lanzador abridor de las Estrellas Orientales.

El dirigente de los Gigantes del Cibao, Miguel Cairo, designó al experimentado lanzador derecho Wily Peralta para abrir el primer partido de la temporada, cuando el conjunto reciba a las Águilas Cibaeñas, quienes llevarán al abridor Joan Adón este viernes 16 de octubre, a las 7:00 de la noche, en el estadio Julián Javier.

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La jornada inaugural marcará el inicio de una nueva carrera por la corona del béisbol dominicano, en la que los seis conjuntos buscarán demostrar desde el primer partido que tienen las condiciones para llegar a la final. Cada equipo saldrá al terreno con el objetivo de sumar su primera victoria y comenzar con buen pie una temporada que promete emociones, rivalidades y grandes actuaciones.

Como cada año, los estadios volverán a convertirse en puntos de encuentro para miles de fanáticos que vivirán cada lanzamiento, batazo y jugada con la pasión que caracteriza a la pelota invernal.