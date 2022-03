Estados Unidos.- El Miami Heat mantiene el primer lugar en la Conferencia Este de la NBA con un sólido triunfo contra los Chicago Bulls (111-99) en una jornada en la que Ja Morant anotó 52 puntos con los Memphis Grizzlies, el griego Giannis Antetokounmpo aplastó a los Charlotte Hornets y en la que los Brooklyn Nets fueron arrollados por los Toronto Raptors (133-97).

Ja Morant sigue haciendo historia en Memphis y selló el récord de puntos para un jugador de su franquicia (52).

Heat 111 - Bulls 99

El Heat ganó el tercer partido contra los Bulls y sumaron su cuarta victoria consecutiva, para confirmar su liderato en el Este (41-21).

Los Bulls padecieron su segunda derrota consecutiva, tras la sufrida contra los Memphis Grizzlies, y se quedaron segundos (39-23).

Raptors 133 - Nets 97

Después del gran triunfo logrado ante Milwaukee Bucks, los Brooklyn Nets volvieron a las andadas y se estrellaron en su visita a los Toronto Raptors.

Los Nets no contaron con Kevin Durant, Ben Simmons ni Kyrie Irving, quien no pudo entrar a Canadá al no estar vacunado contra el coronavirus.

Además, no estuvo el técnico canadiense Steve Nash, bloqueado por el protocolo sanitario de la NBA.

Bucks 130 - Hornets 106

Los 26 puntos, 16 rebotes y seis asistencias del griego Giannis Antetokounmpo, unidos a los 21 de Jrue Holiday y a los 20 de Bobby Portis Jr, le dieron a Milwaukee un cómodo triunfo ante los Hornets.

Otros partidos de la NBA

Grizzlies 118 - Spurs 105

Ja Morant prolongó su momento de ensueño y, tras los 46 puntos encestados frente a los Chicago Bulls, anotó 52 para derrotar a San Antonio Spurs, lo que supone la mejor actuación de su carrera.

Morant, de 22 años, ofreció un auténtico recital de baloncesto a su hinchada, con un mate que espectacular y una gran jugada sobre la bocina, en la que, con 0.4 segundos en el cronómetro, consiguió recibir un pase largo de Stephen Adams y anotar dos puntos con un maravilloso tiro en suspensión.

Los Grizzlies son terceros en el Oeste (43-20), detrás de los Golden State Warriors y los Phoenix Suns.

Cavaliers 122 - Timberwolves 127

Un triple de Karl Anthony Towns faltando doce segundos para el final rompió el empate (122-122); y abrió el camino para un valioso triunfo de los Timberwolves en el campo de los Cavaliers.

Minnesota, que había sido superado por completo en el debut de James Harden con los Philadelphia 76ers, se colocó séptimo en el Oeste (33-29).

Magic 119 - Pacers 103

Una fantástica actuación en equipo de los Magic, con siete jugadores por encima de los diez puntos, tumbó a los Indiana Pacers en Florida.

Wendell Carter Jr, con 21 puntos. y doce rebotes, fue el mejor de los Magic, ante unos Pacers que siguen con sus altibajos y se quedaron decimoterceros en el Este.

Kings 131 - Thunder 110

Ni los 37 puntos, 10 asistencias y siete asistencias de Shai Gilgeous-Alexander fueron suficientes para los Oklahoma City Thunder para imponerse en el campo de los Sacramento Kings.

El trío compuesto por De'Aaron Fox (29 puntos y 10 asistencias), Trey Lyles (24 puntos) y Harrison Barnes (23 puntos) permitió a Sacramento, ya fuera de la lucha por el 'play in', reencontrarse con una victoria tras cuatro derrotas consecutivas.

