Renuncia Jesús Mejía, gerente general de Gigantes del Cibao

El gerente general de los Gigantes del Cibao, Jesús Mejía, informó que no continuará ocupando la posición para la próxima temporada debido a motivos profesionales.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa remitido por el equipo francomacorisano.

A continuación el comunicado íntegro.

En las últimas tres temporadas, he podido ser parte de la franquicia Gigantes del Cibao que ha sido modelo y ejemplo a seguir. La visión, el compromiso, la entrega desde la Presidencia hasta los colaboradores encargados de la preparación del terreno de juego, me marcaron por siempre. Sin embargo, por motivos profesionales he decidido ejercer la cláusula contractual de salida y dejar el puesto de Gerente General.

Ha sido una decisión extremadamente difícil, pero necesaria en estos momentos.

Agradezco el trato que he recibido, aún en mi salida, de parte de los propietarios y directivos de la franquicia, principalmente de los señores Samir, Héctor Rizek y Alfredo Acebal Rizek, sobre todo porque creyeron en mí y me dieron la primera oportunidad de ser Gerente.

Quiero reconocer al equipo de operaciones, excelentes profesionales con un gran sentido de sus responsabilidades, así como el trabajo del equipo técnico, del manager y coaches, muy especialmente del excelente cuerpo de jugadores quienes son unos verdaderos Gigantes.

A la fanaticada, le agradezco el apoyo y respaldo. Sus comentarios, sugerencias, el trato recibido, sin dudas una de las mejores fanaticadas de nuestra pelota. La estructuración de un equipo equilibrado y competitivo, tres temporadas con dos finales, un campeonato y una clasificación al round robin me hacen sentir la satisfacción del deber cumplido.

Gracias de corazón, Jesús Mejía A”.

De su lado, el presidente del conjunto dijo que “luego de tres temporadas trabajando junto a Jesús queremos agradecer y valorar su trabajo. Logró el segundo campeonato de la franquicia en un momento clave donde cada año nuestro béisbol se pone más competitivo. Como franquicia respetamos su decisión y le deseamos éxitos en sus futuras encomiendas y metas. Seguimos adelante y trabajando con un cuerpo de operaciones que queda intacto por el momento”.

En tres temporadas al frente de los Gigantes del Cibao, Jesús Mejía fue subcampeón (2020-21), campeón (2021-22) y clasificó al round robin (2022-23).