Santo Domingo, RD. – La cuarteta dominicana no se presentó a la prueba del relevo mixto 4X400 metros este sábado en la primera jornada del Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Budapest, Hungría.

Así, la cuarteta dominicana cedió sin pelear su campeonato logrado en Oregon 2022, cuando Marileidy.

Paulino, Alexander Ogando, Lidio Féliz y Fiordaliza Cofil escribieron la historia dorada.

La cuarteta no pudo ser completada porque las visas solicitadas a las atletas Mariana Pérez y Franchina Martínez no llegaron a Tiempo. Estas dos corredoras fueron agregadas ante situaciones surgidas con Cofil y Paulino. La primera no pudo competir por su producción excesiva de testosterona.

Por su lado, Paulino declinó correr con la cuarteta debido a que la preliminar y la final se programaron para el sábado, mientras que la preliminar de los 400 metros planos fue fijada para el domingo en la mañana. Paulino informó y consensuó a la Federación Dominicana de Atletismo sobre esta decisión.

Anabel Medina, medallista olímpica con la cuarteta en Tokio 2020, era la sustituta en el plan original, pero pasaría a un rol estelar con Pérez de compañera y Martínez de sustituta. Ezequiel Suárez era el sustituto masculino.

Hungría posee un consulado honorario en la República Dominicana con servicios limitados y los procesos suelen tardar más de lo normal.

Entrenadores de la cuarteta reaccionan contra Marileidy Paulino

Al parecer, ante la imposibilidad de viajar que confrontaron Pérez y Martínez, se volvió a requerir a Paulino que corra con la cuarteta pero la medallista olímpica y mundial de los 400 metros planos se negó a virar su plan de concentrarse en su prueba individual.

Un tweet del entrenador y legendario plusmarquista Félix Sánchez fue interpretado como una directa a Paulino.

¡Lo que dicen es una cosa, pero la realidad es otra…Vergüenza! Representar un país no te hace ni héroe ni ejemplo a seguir. Tuiteó el campeón de Atenas 2004 y Londres 2012.

El también entrenador Ludwig Rubio respondió al citado tweet con una recta más directa a Paulino. «Muy lamentable. Pasar de lo sublime a lo ridículo. Nada ni nadie está por encima de la patria. Olvidan todos esos mártires que han dado hasta su vida por nuestra patria, y no pueden regalarle ni siquiera 50 segundos a más de 10 millones de dominicanos. remarcó Rubio.

Por: Neftalí Ruiz