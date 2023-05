Rafael Nadal anuncia su fecha de retiro: el fin de una era

Rafael Nadal, rey de la arcilla y uno de los mejores jugadores en la historia del tennis, anunció un parón indefinido en sus actividades deportivas, por lo que se perderá la edición 2023 del Roland Garros, torneo que ha ganado en 14 ocasiones. Además, el español también anunció su fecha de retiro.

En una rueda de prensa desde la Academia Rafael Nadal, en las Islas Baleares, el tenista español anunció que 2024 será su última temporada como tenista profesional, por lo que su objetivo principal es estar bien para disfrutar al máximo de ese último año.

«La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como esperábamos. He perdido objetivos por el camino. Roland Garros se hace imposible. No voy a poder estar después de muchos años y con lo que supone esta cita para mí», anunció el tenista, que se perderá este torneo por primera vez desde su debut.

Además, Nadal también aseguró que el parón es completamente necesario para poder volver a competir al máximo nivel. «No voy a poner una fecha de regreso. Cuando esté preparado, intentaré estar. La Copa Davis, a final de año, puede ser un objetivo. E intentar encarar el año que viene con garantías en el que creo que será mi último año».

Nadal ha logrado construir una carrera histórica, y actualmente es, junto al serbio Novak Djokovic, el tenista con más títulos de Grand Slam en toda la historia de la Era Abierta del Tenis, con nada más y nada menos que 22 trofeos conseguidos.