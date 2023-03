¿Quién es Anthony Volpe? lo que hay que saber de la promesa de los Yankees

Todos en el Bronx pueden celebrar: New York Yankees tendrá una nueva estrella para las venideras temporadas de la Major League Baseball (MLB), con la llegada de Anthony Volpe a su plantilla de Grandes Ligas.

La llegada del joven parador en corto sin dudas es la noticia de la semana en las Grandes Ligas y le dará un nuevo aire a los Yankees en esa posición, una que no ha tenido un jugador destacado desde que Didi Gregorius dejo la franquicia hace ya algunas campañas.

Con la llegada del novato al Opening Day roster, te contamos todo lo que tenés que saber acerca de uno de los jugadores que dará que hablar en los próximos años gracias a su habilidad para jugar al béisbol.

El parador en corto Anthony Volpe nació el 28 de abril de 2001, por lo que al momento que haga su primera aparición en Grandes Ligas durante el 2023 tendrá tan solo 21 años, cumpliendo los 22 durante la campaña regular.

El ya parador en corto de New York Yankees no será uno de los hombres más altos del cuadro, con peloteros del tamaño de Giancarlo Stanton o Aaron Judge, pero su 1.80 metros de altura es respetable para su posición.

Volpe flashin' his glove 🤯 pic.twitter.com/hQWxyLicF9

El recientemente añadido al roster de Opening Day para New York Yankees, Anthony Volpe, nació y creció en Watchung, Nueva Jersey, Estados Unidos, e incluso ha representado a los norteamericanos en seleccionados nacionales durante categorías formativas.

When a dream becomes a reality: pic.twitter.com/WumvxgM4Pu

Anthony Volpe tiene ascendencia de varios lugares, pero lo más directo indica que la madre, Isabella, viene desde las Filipinas y su padre, Michael, es estadounidense. Ambos se dedican a la medicina, siendo anestesista y urólogo, respectivamente.

Welcome to The Show, AV! pic.twitter.com/Gq5VMRvqN0