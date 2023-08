Santo Domingo, RD. – Fiordaliza Cofil tiene un mundo por delante en el atletismo y para ello necesita la ayuda de los mejores endocrinólogos del país”, opinó el doctor José Joaquín Puello Herrera, reputado neurocirujano y presidente ad-vitam del Comité Olímpico Dominicano.

Cofil está fuera de competencia por orden de World Athletics debido a su producción natural de testosteronas por encima de los límites establecidos para los 400 metros planos femeninos.

Los estudios indican que es posible reducir la testosterona y al reducirla ella podría perder atributos deportivos. Lo que se hace con el trabajo de los endocrinólogos es que ella tiene que aumentar la carga de entrenamiento deportivo. A ella le queda un mundo por delante en el campo del atletismo. Doctor José Joaquín Puello Herrera.

Puello Herrera resaltó la calidad de los endocrinólogos dominicanos. “Nosotros tenemos excelentes endocrinólogos y es una de las especialidades que más ha avanzado en el país. Tenemos en la propia Federación Dominicana e Medicina Deportiva y todos los médicos que hemos sido deportistas la ayudaríamos a que este tratamiento se haga con los mejores”, agregó.

Puello Herrera tiene vasta experiencia en la medicina deportiva ya que fue miembro de la comisión médica del Comité Olímpico Internacional.

No es el primer caso. Tenemos casos famosos en la historia de la medicina deportiva y (en el COI) se nos presentaban constantemente estos casos. Puello Herrera.

Recordó que Cofil no está castigada por dopaje. “Esta joven no se ha dopado, ella produce la testosterona aquí lo que se discute es como reducir algo que es natural en ella. Todos los seres humanos tenemos las dos hormonas la masculina y la femenina”, expuso Puello Herrera, ex presidente del Comité Olímpico Dominicano.

Cofil queda fuera del Mundial de Atletismo

La situación deja a Cofil fuera del Campeonato Mundial de Atletismo a celebrarse en Budapets, Hungría, entre el 19 y el 27 del presente mes.

La condición que afecta a Cofil responde al nombre de hiperandrogenismo que quiere decir que produce cantidades de testosterona superiores a las habituales. Lo que puede modificar su rendimiento.

El 31de marzo del presente año, World Atletics puso en vigencia las nuevas reglas que requieren que las mujeres con más testosterona de lo normal y cierto diagnósticos de variaciones en su sensibilidad hormonal, se sometan a procedimientos médicos los niveles de testosterona a 2.5 nanomoles por litro de sangre durante 24 meses para ser elegibles para competir como mujeres en cualquier evento de atletismo.

Este tema cobró fama hace unos años con el caso de la sudafricana Caster Semenya. Quien no está compitiendo por negarse a someterse a este tipo de pruebas.