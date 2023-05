Pesista Beatriz Pirón tuvo que engancharse a la Policía a los 16 años tras primer embarazo  

Ser madre en medio de una carrera activa como atleta es un reto y la pesista Beatriz Pirón lo ha enfrentado tres veces, al tiempo que ha asistido a tres Juegos Olímpicos.

En una entrevista para el programa Deportivas en CDN, Beatriz recodó su primer embarazo cuando apenas era una niña de 15 años ya vista como una promesa de la halterofilia. Entonces, el padre de la niña la abandonó durante el embarazo y Pirón entendió que su carrera deportiva había acabado.

“El padre se marchó cuando estaba embarazada y luego de dar a luz estaba haciendo algunas cosas pero no pensaba seguir en el deporte hasta que el entrenador Javier Domínguez me dijo que regresara a las pesas que me iba a enganchar a la policía. Entre la policía con solo 16 años y eso me permitió seguir en el deporte”.