Pabellón de la Fama exalta una de sus clases más trascendentes

Santo Domingo, RD.- El 55 Ceremonial del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano instaló en la inmortalidad a ocho atletas legendarios y dos propulsores históricos.

En una ceremonia celebrada bajo todo un protocolo exigido por la organización y las autoridades de Salud Pública, escribieron su nombre en la inmortalidad figuras de la talla de Félix Sánchez y David Ortiz.

David Ortiz fue acompañado por su padre Leo Ortiz en la ruta a ser un nuevo inmortal del deporte de la República Dominicana, por sus méritos como ser humano y en el terreno de juego.

"Antes que todo quiero darle muchas gracias a Dios. Darle las gracias a mi padre por todo lo que me ha enseñado en la vida y por ser el propulsor de todo lo que ha sido mi carrera. Papi quería que yo jugara pelota, pero a mí lo que me gustaba era el basketball", expresó el ex jugador de las Grandes Ligas.

Además dos importantes propulsores del deporte nacional como Nelly Manuel Doñé y Carlos Lamarche se destacaron entre los nuevos inmortales.

Cartelera de los exaltados al Pabellón de la Fama

Gabriel Mercedes, Miosotis Heredia, Nieve Xue Wu, José Luis Sant-Claire, Rafael Furcal y Julián Tavárez completaron la clase correspondiente al 2021.

La actividad fue llevada a cabo en el Auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo.

En el caso del único doble medallista de oro olímpico, 'El Súper Sánchez' expresó sentirse agradecido con su patria y especialmente con Manny Mota. Este le permitió representar a la República Dominicana como atleta.

Sánchez recordó sus momentos cuando comenzaba a interactuar con personas de habla hispana e hizo una anécdota sobre sus limitaciones con la lengua española en los Juegos Panamericanos de 1999.

Félix Sánchez, David Ortiz y Gabriel Mercedes son las principales celebridades de la Clase Inmortal 2021.