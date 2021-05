Muere ex-jugador de la NBA, Mark Eaton a los 64 años

Utah, EE.UU .-El exjugador de baloncesto Mark Eaton ha fallecido este viernes a los 64 años, después de que este sábado no volviera a casa tras salir a dar una vuelta en bicicleta por el condado de Summit (Utah, EE.UU.), informan medios locales. De momento, se desconoce la causa exacta de su muerte.

Con sus 2,24 metros de altura, el pívot jugó once temporadas en la NBA con los Utah Jazz, entre 1982 y 1993. Se le recuerda por su poder de intimidación bajo la canasta, que le llevó a convertirse en uno de los mejores defensores de la historia de la competición.

We are heartbroken by the passing of Utah Jazz legend Mark Eaton.

Our thoughts are with his family as we all mourn the loss of a great man, mentor, athlete and staple of the community. pic.twitter.com/HkINyLF9ix

