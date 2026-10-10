MotoRafa Experience 2026 reúne a más de 200 personas en su Reunión de Pilotos

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Santo Domingo, RD. – Más de 200 personas participaron en la Reunión de Pilotos de MotoRafa Experience 2026, celebrada el domingo 27 de septiembre en la Escuderia Castillo XC Cross Country. La jornada, concebida como antesala del evento principal, superó el formato de una reunión técnica y ofreció a pilotos, acompañantes y marcas una experiencia centrada en la interacción, la competencia y la comunidad. El programa incluyó más de 12 activaciones de marca, 30 entrenamientos, la participación de 20 competidores, 4 dinámicas especiales y la premiación de 10 ganadores. Estas actividades mantuvieron una interacción constante entre los asistentes y los patrocinadores durante todo el encuentro. Publicidad La asistencia superó en más de un 66 % la meta proyectada. Los entrenamientos y la participación de competidores cumplieron las metas establecidas. Reunión de Pilotos de MotoRafa Experience 2026 Reunión de Pilotos de MotoRafa Experience 2026

Una experiencia más allá de la reunión técnica El formato fue uno de los aspectos más valorados por los participantes. Los pilotos destacaron la variedad de activaciones y la posibilidad de poner a prueba sus habilidades en dinámicas competitivas, con premios para quienes obtuvieron los mejores resultados. La actividad también permitió compartir información técnica y logística sobre el evento principal, incluyendo las características de las diferentes rutas que formarán parte de MotoRafa Experience 2026, al tiempo que fortaleció los vínculos entre los integrantes de la comunidad motociclista. Publicidad “Queríamos que la Reunión de Pilotos no fuera simplemente un espacio para entregar información. Buscábamos que la experiencia comenzara desde ese momento: que los pilotos compartieran, conocieran a las marcas, compitieran y salieran más motivados para lo que viene. La respuesta confirmó que existe una comunidad interesada en vivir el motociclismo de una manera diferente”, expresó MotoRafaRD.

Marcas integradas a la jornada

Las activaciones permitieron a los patrocinadores relacionarse directamente con los participantes y presentar sus productos y propuestas en un entorno vinculado con el estilo de vida de la comunidad motociclista y la familia.

A través de las dinámicas, los asistentes pudieron interactuar con las marcas, competir y participar en premiaciones. Esta integración responde al propósito de MotoRafa Experience de crear una plataforma que conecte a pilotos, empresas y aficionados alrededor del motociclismo adventure, dual sport y off-road.

Tres rutas para diferentes formas de vivir el motociclismo

Uno de los principales elementos de MotoRafa Experience 2026 será la posibilidad de elegir entre tres rutas diseñadas para distintos perfiles, niveles de experiencia y estilos de conducción.

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La Ruta A, con aproximadamente 208 kilómetros, representa la alternativa de mayor exigencia de la experiencia. Ha sido diseñada para pilotos con experiencia en conducción off-road y contará con un nivel de dificultad difícil, combinando distancia, terrenos variados y condiciones que demandarán mayor preparación y dominio de la motocicleta.

La Ruta B tendrá un nivel de dificultad medio y está concebida para quienes buscan disfrutar de una experiencia off-road con un nivel de exigencia más moderado. Su configuración permitirá combinar aventura, conducción fuera del asfalto y disfrute del recorrido sin alcanzar el nivel técnico de la Ruta A.

Por su parte, la Ruta de Calle estará dirigida a los motociclistas que prefieren mantenerse sobre asfalto. El recorrido estará enfocado en el disfrute de curvas, paisajes y conducción en carretera, permitiendo vivir MotoRafa Experience desde una perspectiva diferente, pero manteniendo el mismo espíritu de comunidad y aventura.

Con esta estructura, MotoRafa Experience busca integrar en un mismo evento a motociclistas con diferentes tipos de motos y niveles de experiencia, bajo una premisa sencilla: no importa cómo te guste rodar, hay una ruta para ti.

El evento principal será el 10 de octubre

La Reunión de Pilotos marca el inicio de la etapa final de preparación para MotoRafa Experience 2026, cuyo evento principal se celebrará el próximo 10 de octubre.

Bajo el concepto “Coleccionando Caminos”, la propuesta invita a los motociclistas a descubrir distintos destinos de República Dominicana a través de rutas que combinan aventura, conducción, paisajes, seguridad y comunidad.

El evento reunirá pilotos de las diferentes categorías en una experiencia que partirá desde Santo Domingo y recorrerá distintos escenarios del país, integrando nuevamente a las marcas patrocinadoras como parte de la jornada.

Tras la respuesta obtenida en la Reunión de Pilotos, la organización avanza hacia el evento principal con una comunidad activa y una amplia participación de pilotos y aliados comerciales.